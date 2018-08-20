2018-08-20T18:45:06+03:00
Звезды

В Перми вместе с Чулпан Хаматовой в сериале «Зулейха открывает глаза» будут сниматься Сергей Маковецкий и Роман Мадянов

Кинокомпания «Русское» завершила кастинг главных героев сериала
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Сергей Маковецкий сыграет профессора ЛейбеСергей Маковецкий сыграет профессора ЛейбеФото: Борис КУДРЯВОВ
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25 августа в Хохловке начнутся съемки сериала «Зулейха открывает глаза». Как мы уже рассказывали, главную роль исполнит Чулпан Хаматова. А теперь кинокомпания определилась и с исполнителями других ролей.

- Профессора Лейбе сыграет Сергей Маковецкий, чопорную Изабеллу – Елена Шевченко, а ее супруга Константина Арнольдовича – Александр Сирин, - сообщила PR-директор кинокомпании «Русское» Екатерина Воронцова. - Евгений Морозов предстанет в образе красноармейца Игнатова, а Юлия Пересильд превратится в роковую красавицу Настасью. Роль Муртазы - мужа Зулейхи - досталась Рамилю Сабитову, а Упырихой будет Роза Хайруллина. Александр Баширов станет жуликоватым Гореловым, а Дмитрий Куличков – художником Иконниковым. Ну, а роль сотрудника НКВД Зиновия Кузнеца исполнит Роман Мадянов.

Напомним, книга Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» вышла в свет в 2015 году и почти сразу стала бестселлером. Этот роман получил национальную литературную премию «Большая книга». Книга рассказывает о молодой женщине, в 30-е годы прошлого века попавшей под раскулачивание и сосланной в Сибирь.

Основная часть съемок пройдет в Казани. Но поселок ссыльных поселенцев Семрук будут снимать в Хохловке - на территории этнографического музея и за его пределами, а также на берегу Камы, которая исполнит роль Ангары.

Восьмисерийный фильм будет показан по телеканалу «Россия-1».

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