2018-08-20T07:46:18+03:00
Происшествия

В Прикамье пьяная мать уронила коляску с близнецами, один ребенок умер

Женщине, которая несколько дней прятала тело младенца в шкафу, грозит один год лишения свободы
Вероника РАНГУЛОВА
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За смерть ребенка его матери грозит год колонииЗа смерть ребенка его матери грозит год колонииФото: архив "КП"
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В Кунгуре следователи передали в суд дело в отношении 36-летней женщины, по вине которой погиб ребенок.

Трагедия случилась весной прошлого года. 13 апреля многодетная мать находилась дома с детьми. В семье Светланы и Вячеслава (имена изменены, - Ред.) было пятеро детей: кроме годовалых близнецов у пары растут еще трое мальчишек.

Семья живет скромно, если не сказать – бедно. Купить коляску для близнецов им было не по карману, и мама укладывала детей в обычной люльке.

Как рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю, в тот день женщина положила годовалых близнецов в коляску, не приспособленную для перевозки двух младенцев. Катая коляску по квартире, пьяная мать споткнулась и уронила ее.

- Дети выпали на пол и получили телесные повреждения, при этом мальчику был причинен тяжкий вред здоровью, - отметили в ведомстве.

Малыш был вялым, отказывался от еды, но его мать не стала обращаться за медицинской помощью. На следующее утро ребенок скончался.

Позже на допросе женщина призналась, что очень испугалась оказаться в тюрьме, поэтому никому о смерти сына не сказала. Тело малыша она положила на верхнюю полку шкафа и прикрыла стопкой белья.

Через три дня, когда домой пришел муж, вторая близняшка тоже почувствовала себя плохо. Тогда женщине пришлось во всем признаться мужу. Мужчина сразу же вызвал Скорую.

Девочку доставили в реанимацию без сознания. Кроме серьезной травмы головы, у ребенка на теле оказалась еще тупая травма живота.

К слову, семья не состояла на учете у социальных служб и не числилась в числе неблагополучных.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Скоро состоится суд. Если вина подсудимой будет доказана, ей грозит один год лишения свободы.

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