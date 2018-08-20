В Прикамье пьяная мать уронила коляску с близнецами, один ребенок умер
В Кунгуре следователи передали в суд дело в отношении 36-летней женщины, по вине которой погиб ребенок.
Трагедия случилась весной прошлого года. 13 апреля многодетная мать находилась дома с детьми. В семье Светланы и Вячеслава (имена изменены, - Ред.) было пятеро детей: кроме годовалых близнецов у пары растут еще трое мальчишек.
Семья живет скромно, если не сказать – бедно. Купить коляску для близнецов им было не по карману, и мама укладывала детей в обычной люльке.
Как рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю, в тот день женщина положила годовалых близнецов в коляску, не приспособленную для перевозки двух младенцев. Катая коляску по квартире, пьяная мать споткнулась и уронила ее.
- Дети выпали на пол и получили телесные повреждения, при этом мальчику был причинен тяжкий вред здоровью, - отметили в ведомстве.
Малыш был вялым, отказывался от еды, но его мать не стала обращаться за медицинской помощью. На следующее утро ребенок скончался.
Позже на допросе женщина призналась, что очень испугалась оказаться в тюрьме, поэтому никому о смерти сына не сказала. Тело малыша она положила на верхнюю полку шкафа и прикрыла стопкой белья.
Через три дня, когда домой пришел муж, вторая близняшка тоже почувствовала себя плохо. Тогда женщине пришлось во всем признаться мужу. Мужчина сразу же вызвал Скорую.
Девочку доставили в реанимацию без сознания. Кроме серьезной травмы головы, у ребенка на теле оказалась еще тупая травма живота.
К слову, семья не состояла на учете у социальных служб и не числилась в числе неблагополучных.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Скоро состоится суд. Если вина подсудимой будет доказана, ей грозит один год лишения свободы.