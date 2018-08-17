В Перми коллектор избил артистку оперного театра, спутав ее с другой женщиной

СЕГОДНЯ 18:46 2018-08-17T18:55:35+03:00

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Неприятный инцидент случился на этой неделе с артисткой Пермского театра оперы и балета Валерией Лебедевой. На девушку напал коллектор, спутав ее с другой должницей. Избил и разбил ее телефон.

- Днем в нашу квартиру начали ломиться и выбивать дверь, - рассказала Валерия. - Я спросила, кто там? Мне ответили, что им нужна Светлана, и пока я не открою дверь, они будут ее ломать.

Девушка пыталась объяснить, что она вовсе не Светлана, женщины с таким именем здесь нет, но ее никто не слушал. Когда добровольно уйти незваные гости отказались, Валерия вызвала полицию.

Валерия успела снять своего обидчика на камеру телефонаФото: социальные сети

- Когда я вышла из квартиры, двое человек снова сказали, что я Светлана и стали требовать деньги, - продолжает девушка. - Я неоднократно повторила, что этим людям, что они обознались. У подъезда стояли соседи, я попросила их не расходиться, так как сюда едет полиция и им надо дать показания.

Валерия достала телефон и начала снимать коллекторов на камеру.

- Я это сделала, потому что они угрожали приходить сюда каждый день, - объясняет Валерия. - Их уже было трое. Когда они увидели, что я снимаю видео, начали избивать меня прямо на глазах прохожих. Отобрали дорогие очки, телефон и разбили мне брекеты - пинали по голове и лицу.

На "Скорой" девушку доставили в больницу, у нее травма челюсти.

- При этом участковый настаивал, чтобы я написала заявление только на побои, - говорит потерпевшая. - Общался, мягко говоря, некорректно. Не разъяснял пункты статей, которые я подписывала. Не отвечал на мои вопросы, говорил, что мы их не найдем, называл меня неадекватной и просил не устраивать стриптиз! Раздеваться перед ним я и не думала - с чего он это взял? Утверждал, что все равно ни один свидетель показания не даст и вообще у него и так много дел, все равно никого не найдут. Когда я достала телефон, он стал орать и просить его выключить. Полиция так и не приехала, не сняли отпечатки пальцев ни с двери, ни с дверной ручки, ни с телефона, который мне удалось удержать. Хоть он и сломан, но все видео сохранились.

- Как вы себя сейчас чувствуете? - связались мы с Валерией.

- Не очень, мне причинен физический, материальный и моральный вред за человека, которого я не знаю.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, заявление от потерпевшей по факту нанесения ей телесных повреждений неизвестным поступило в отдел полиции по Свердловскому району Перми 15 августа. Сейчас по данному факту проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.