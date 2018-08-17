2018-08-17T18:55:35+03:00
Происшествия

В Перми коллектор избил артистку оперного театра, спутав ее с другой женщиной

Валерия Лебедева рассказала, что ее пинали по голове и лицу [видео]
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Валерию увезли на "Скорой" в больницуВалерию увезли на "Скорой" в больницуФото: социальные сети
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент случился на этой неделе с артисткой Пермского театра оперы и балета Валерией Лебедевой. На девушку напал коллектор, спутав ее с другой должницей. Избил и разбил ее телефон.

- Днем в нашу квартиру начали ломиться и выбивать дверь, - рассказала Валерия. - Я спросила, кто там? Мне ответили, что им нужна Светлана, и пока я не открою дверь, они будут ее ломать.

Девушка пыталась объяснить, что она вовсе не Светлана, женщины с таким именем здесь нет, но ее никто не слушал. Когда добровольно уйти незваные гости отказались, Валерия вызвала полицию.

Валерия успела снять своего обидчика на камеру телефона Фото: социальные сети

Валерия успела снять своего обидчика на камеру телефонаФото: социальные сети

- Когда я вышла из квартиры, двое человек снова сказали, что я Светлана и стали требовать деньги, - продолжает девушка. - Я неоднократно повторила, что этим людям, что они обознались. У подъезда стояли соседи, я попросила их не расходиться, так как сюда едет полиция и им надо дать показания.

Валерия достала телефон и начала снимать коллекторов на камеру.

- Я это сделала, потому что они угрожали приходить сюда каждый день, - объясняет Валерия. - Их уже было трое. Когда они увидели, что я снимаю видео, начали избивать меня прямо на глазах прохожих. Отобрали дорогие очки, телефон и разбили мне брекеты - пинали по голове и лицу.

На "Скорой" девушку доставили в больницу, у нее травма челюсти.

- При этом участковый настаивал, чтобы я написала заявление только на побои, - говорит потерпевшая. - Общался, мягко говоря, некорректно. Не разъяснял пункты статей, которые я подписывала. Не отвечал на мои вопросы, говорил, что мы их не найдем, называл меня неадекватной и просил не устраивать стриптиз! Раздеваться перед ним я и не думала - с чего он это взял? Утверждал, что все равно ни один свидетель показания не даст и вообще у него и так много дел, все равно никого не найдут. Когда я достала телефон, он стал орать и просить его выключить. Полиция так и не приехала, не сняли отпечатки пальцев ни с двери, ни с дверной ручки, ни с телефона, который мне удалось удержать. Хоть он и сломан, но все видео сохранились.

- Как вы себя сейчас чувствуете? - связались мы с Валерией.

- Не очень, мне причинен физический, материальный и моральный вред за человека, которого я не знаю.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, заявление от потерпевшей по факту нанесения ей телесных повреждений неизвестным поступило в отдел полиции по Свердловскому району Перми 15 августа. Сейчас по данному факту проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пермскую артистку избивает коллектор.человек ломился в квартиру, я вызвала полицию. он представился как петров из домашние деньги. требовал деньги и называл меня светланой. я ему обьяснила что я никакая не светлана и тут такие никогда не жили. когда вышла к подьезду встречать полицию , а там было много соседей и прохожих, увидела их и решила заснять его , тк он угрожал моему здоровью, сказал увидите как я вам все разнесу и поиду завтра и каждый день. он выхватил телефон , снял с меня очки , сломал брекеты и сильно избил. сейчас находусь в больнице

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Пермском крае разрабатывают проекты «умных» городов
Пьяный пермяк изнасиловал в кафе 18-летнюю девушку
В Прикамье осуждены молодые люди, которые ограбили почту
На реконструкцию Комсомольского проспекта потребуется свыше миллиарда рублей
На улицу Пермская вернут автомобильное движение
9 сентября в Перми пройдут ярмарки сельхозпродукции местных производителей
Топ-4 мест в Перми, где можно увидеть уникальные деревья
В пермский зоопарк привезли новую альпаку из Нижнего Новгорода
Жителей Прикамья осудят за то, что они убили собаку друга и сделали из нее шашлык
В воскресенье будет ограничено движение по трассе Пермь-Екатеринбург
В Перми городской архив переедет в новое здание, которое сейчас ремонтируют
В Перми должница залезла в багажник машины, чтобы не отдавать иномарку
В пермской больнице умерла сотрудница соликамского завода «Урал»
В Прикамье водитель легковушки, избегая столкновения с КамАЗом, съехал в кювет
В Пермском крае штрафы автомобилистов пойдут на ремонт дорог
В Прикамье отец и сын присвоили более 700 тысяч рублей
В Перми до 22 августа должны закончить ремонт сетей на перекрестке Революции и Островского
В Перми суд решил приостановить деятельность торгового центра «Лайнер»
В Прикамье финансирование расселения аварийного жилья увеличится до 1 млрд рублей
Руководитель пермской фирмы подозревается в неуплате налогов на 60 млн рублей
Пермское УФАС обвиняет «Медлайф» в нарушении закона о рекламе
В Прикамье школьный учитель с другом совершил разбойное нападение на магазин
Пострадавшего на пожаре в поселке Сылва мужчину, доставили в пермскую больницу
В Березниках должнику, сбившему на автомобиле судебных приставов, грозит до 10 лет лишения свободы
В Прикамье водителю-наркоману грозит до двух лет лишения свободы
Соцсети: в парке Горького упал столб в веревочном парке
В следующем году из Перми в Крым можно будет добраться поездом
В Перми телефонный мошенник осужден на 16,5 лет лишения свободы
В ближайшую субботу в Перми в парке им. Горького пройдет День здоровья