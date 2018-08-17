2018-08-17T16:54:51+03:00
Общество

«Пермский Арбат» останется пешеходным только по выходным

По улице Пермской вновь поедут автомобили
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Ширина пешеходной части составит 21,5 метра, а проезжей - 3,5 метра.Ширина пешеходной части составит 21,5 метра, а проезжей - 3,5 метра.
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Что делать с улицей Пермской, вернее, тем ее кварталом, который получил гордое название «Пермский Арбат», но постепенно превратился в большую автопарковку? Этот вопрос давно не давал покоя городским властям. Весной на градсовете обсудили три варианта преобразования пешеходной улицы:

- оставить «Арбат» пешеходным, но подумать над тем, как «наполнить его жизнью»;

- сделать на Пермской однополосное движение с парковочными карманами, ограничив скорость движения автомобилей;

- вновь пустить по улице транспорт, но обустроить широкие пешеходные тротуары с озеленением.

В результате было решено выбрать компромиссный вариант. Эту концепцию преобразования улицы Пермской и представили в пятницу, 17 августа, членам градостроительного совета.

В новый вариант вошли два квартала улицы Пермская - от Комсомольского проспекта до Сибирской. В выходные этот участок останется полностью пешеходной, а в будни там откроют одну полосу движения – по направлению к Комсомольскому проспекту.

Ширина пешеходной части в будни составит 21.5 метра, а проезжей - 3.5 метра. В будни там будет разрешена платная парковка.

Пешеходная часть будет отделена от проезжей так называемыми «малыми архитектурными формами» - скамейками, вазонами. В выходные дни для привлечения пермяков на «Арбат» возможно открытие там ярмарочных рядов.

Члены градсовета поддержали эту концепцию, так что вскоре по улице Пермской автомобили пойдут уже официально.

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