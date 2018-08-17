С Комсомольского проспекта хотят убрать парковки и снять остекление балконов

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-17T16:12:02+03:00

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К 300-летию Перми будет реконструирован Комсомольский проспект. Концепцию рассмотрели на градсовете. Она вызвала бурную дискуссию, поэтому было решено вернуться к ней через месяц, после учета предложений, прозвучавших на градсовете.

Что же предлагают?

Дороги и тротуары

Главная идея – возвращение Комсомольскому проспекту его исторического облика. Поэтому уличные фонари будут воссозданы в стиле 50-х годов – так называемого сталинского ампира.

С тротуаров - там, где их ширина сейчас меньше трех метров, уберут все парковки и рекламные сити-борды. Сами тротуары на всем протяжении Компроса от Соборной площади до заводских проходных будут выложены плиткой – а не так, как сейчас, когда пешеходная часть проспекта выглядит лоскутным одеялом из асфальта и разнообразных участков с плиткой.

Планируется убрать парковки и с Октябрьской площади, а ее центр сделать пешеходным, продолжив таким образом бульварную часть проспекта. Тротуар на площади с обеих сторон отделят от проезжей части вазонами с цветами, которые легко можно будет убирать на время праздничных парадов.

Дискуссия развернулась по поводу предложения вновь сделать бульварную часть насквозь пешеходной – чтобы от Комсомольской до Соборной площади можно было спокойно пройти пешком. Сейчас этому мешает дорожное движение на перекрестках.

Напомним, весной управление внешнего благоустройства наоборот предлагало перекрыть возможность перехода от одной бульварной части к другой, поставив на перекрестках небольшие заграждения. Таким образом, чтобы перейти, к примеру, улицу Пушкина, идущий по бульвару пермяк должен был бы вначале перейти одну из полос Комсомольского проспекта, потом перейти на другую строну Пушкина и вновь через дорогу Комсомольского проспекта вернуться на бульвар.

Эта идея в концепцию не вошла. Зато планируется проложить на всем протяжении проезжей части велосипедные дорожки.

Здания

Фасады всех домов предлагается реконструировать. Это, пожалуй, самая сложная и дорогая задача. Дело в том, что здания, построенные в 50-60-е годы, уже изрядно обветшали. И одной покраской фасадов тут не обойдешься. У многих зданий необходимо будет еще и укреплять несущие конструкции.

При этом у четырехэтажных шлакоблочных домов, расположенных на Тихом Компросе, состояние таково, что легче их снести и построить заново, чем ремонтировать, честно признал глава Перми Дмитрий Самойлов.

По словам мэра, уже есть договоренность с фондом капитального ремонта на ремонт фасадов и самих домов, расположенных на Комсомольском проспекте.

- Балконы на домах должны быть приведены в единый стиль, - отметила директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина, представляющая концепцию. – Желательно было бы вообще убрать с них разномастное остекление.

В едином стиле должны быть также вывески и рекламы на домах.

По предварительным прикидкам, реконструкция Компроса займет не менее четырех лет и на нее потребуется от 900 миллионов до полутора миллиардов рублей.