2018-08-17T16:12:02+03:00
Общество

С Комсомольского проспекта хотят убрать парковки и снять остекление балконов

На градсовете обсудили концепцию развития центральной улицы Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комсомольскому проспекту вернут исторический облик.Комсомольскому проспекту вернут исторический облик.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

К 300-летию Перми будет реконструирован Комсомольский проспект. Концепцию рассмотрели на градсовете. Она вызвала бурную дискуссию, поэтому было решено вернуться к ней через месяц, после учета предложений, прозвучавших на градсовете.

Что же предлагают?

Дороги и тротуары

Главная идея – возвращение Комсомольскому проспекту его исторического облика. Поэтому уличные фонари будут воссозданы в стиле 50-х годов – так называемого сталинского ампира.

С тротуаров - там, где их ширина сейчас меньше трех метров, уберут все парковки и рекламные сити-борды. Сами тротуары на всем протяжении Компроса от Соборной площади до заводских проходных будут выложены плиткой – а не так, как сейчас, когда пешеходная часть проспекта выглядит лоскутным одеялом из асфальта и разнообразных участков с плиткой.

Планируется убрать парковки и с Октябрьской площади, а ее центр сделать пешеходным, продолжив таким образом бульварную часть проспекта. Тротуар на площади с обеих сторон отделят от проезжей части вазонами с цветами, которые легко можно будет убирать на время праздничных парадов.

Дискуссия развернулась по поводу предложения вновь сделать бульварную часть насквозь пешеходной – чтобы от Комсомольской до Соборной площади можно было спокойно пройти пешком. Сейчас этому мешает дорожное движение на перекрестках.

Напомним, весной управление внешнего благоустройства наоборот предлагало перекрыть возможность перехода от одной бульварной части к другой, поставив на перекрестках небольшие заграждения. Таким образом, чтобы перейти, к примеру, улицу Пушкина, идущий по бульвару пермяк должен был бы вначале перейти одну из полос Комсомольского проспекта, потом перейти на другую строну Пушкина и вновь через дорогу Комсомольского проспекта вернуться на бульвар.

Эта идея в концепцию не вошла. Зато планируется проложить на всем протяжении проезжей части велосипедные дорожки.

Здания

Фасады всех домов предлагается реконструировать. Это, пожалуй, самая сложная и дорогая задача. Дело в том, что здания, построенные в 50-60-е годы, уже изрядно обветшали. И одной покраской фасадов тут не обойдешься. У многих зданий необходимо будет еще и укреплять несущие конструкции.

При этом у четырехэтажных шлакоблочных домов, расположенных на Тихом Компросе, состояние таково, что легче их снести и построить заново, чем ремонтировать, честно признал глава Перми Дмитрий Самойлов.

По словам мэра, уже есть договоренность с фондом капитального ремонта на ремонт фасадов и самих домов, расположенных на Комсомольском проспекте.

- Балконы на домах должны быть приведены в единый стиль, - отметила директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина, представляющая концепцию. – Желательно было бы вообще убрать с них разномастное остекление.

В едином стиле должны быть также вывески и рекламы на домах.

По предварительным прикидкам, реконструкция Компроса займет не менее четырех лет и на нее потребуется от 900 миллионов до полутора миллиардов рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фотографы Испании, Египта и Бельгии присоединились к фотоконкурсу «Русская цивилизация»
К Международному фотоконкурсу «Русская цивилизация», организованному Федеральным агентством по делам национальностей, присоединились жители Бельгии, Египта, Испании и Таиланда
«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад
Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств, но похоже акция не состоится. Хотя ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил об официальном разрешении от местных властей
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем
После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
Новости 24
В Прикамье осуждены молодые люди, которые ограбили почту
На реконструкцию Комсомольского проспекта потребуется свыше миллиарда рублей
На улицу Пермская вернут автомобильное движение
9 сентября в Перми пройдут ярмарки сельхозпродукции местных производителей
Топ-4 мест в Перми, где можно увидеть уникальные деревья
В пермский зоопарк привезли новую альпаку из Нижнего Новгорода
Жителей Прикамья осудят за то, что они убили собаку друга и сделали из нее шашлык
В воскресенье будет ограничено движение по трассе Пермь-Екатеринбург
В Перми городской архив переедет в новое здание, которое сейчас ремонтируют
В Перми должница залезла в багажник машины, чтобы не отдавать иномарку
В пермской больнице умерла сотрудница соликамского завода «Урал»
В Прикамье водитель легковушки, избегая столкновения с КамАЗом, съехал в кювет
В Пермском крае штрафы автомобилистов пойдут на ремонт дорог
В Прикамье отец и сын присвоили более 700 тысяч рублей
В Перми до 22 августа должны закончить ремонт сетей на перекрестке Революции и Островского
В Перми суд решил приостановить деятельность торгового центра «Лайнер»
В Прикамье финансирование расселения аварийного жилья увеличится до 1 млрд рублей
Руководитель пермской фирмы подозревается в неуплате налогов на 60 млн рублей
Пермское УФАС обвиняет «Медлайф» в нарушении закона о рекламе
В Прикамье школьный учитель с другом совершил разбойное нападение на магазин
Пострадавшего на пожаре в поселке Сылва мужчину, доставили в пермскую больницу
В Березниках должнику, сбившему на автомобиле судебных приставов, грозит до 10 лет лишения свободы
В Прикамье водителю-наркоману грозит до двух лет лишения свободы
Соцсети: в парке Горького упал столб в веревочном парке
В следующем году из Перми в Крым можно будет добраться поездом
В Перми телефонный мошенник осужден на 16,5 лет лишения свободы
В ближайшую субботу в Перми в парке им. Горького пройдет День здоровья