Спасая машину от ареста, должница за тепло залезла в багажник

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T09:48:01+03:00

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Энергетики Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» вместе с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю провели очередной рейд по должникам за услуги теплоснабжения.

Во время рейда проверяющие пришли к жительнице Дзержинского района Перми, долги которой за отопление и горячее водоснабжение, подтвержденные судом, составили 42 тысячи рублей. В целом же должница не оплатила энергоресурс на сумму 190 тысяч рублей – на всю сумму предъявлены иски, решения по которым будут вынесены в ближайшее время.

Судебные приставы наложили арест на автомобиль Ford Explorer 2014 года выпуска, принадлежащий должнице. Но женщина всячески препятствовала действиям энергетиков и судебных приставов. В результате она залезла в багажник арестованной машины, и отказываясь покидать подготовленное к эвакуации транспортное средство.

В это время ее муж нецензурно выражался в адрес приставов, держа в руке противопожарный топор.

На нарушительницу был составлен протокол об административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица, что грозит ей штрафом. Кроме того, ей придется дополнительно оплатить услуги эвакуации и хранения автомобиля.

- Жителям Перми и других городов Прикамья нужно вовремя оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения, не доводя до крайних мер, - считает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. - Как правило, должники – состоятельные граждане, имеющие в собственности квартиры и автомашины зарубежных марок. Однако именно такие потребители зачастую не оплачивают долги за тепло в 100 тысяч рублей и более. Мы еще раз призываем всех должников выполнить свои обязательства.

ВАЖНО!

Сейчас в Прикамье продолжается федеральная акция «В отпуск – без долгов!», в рамках которой должникам напоминают, чем могут грозить неоплаченные долги за отопление и горячую воду. Так, вынесено более 3,2 тыс. постановлений о запрете на выезд за рубеж. В итоге более 220 должников оплатили задолженность и обратились с просьбой снять ограничения. Все собранные денежные средства будут направлены на повышение надежности энергоснабжения: перекладку тепловых сетей и ремонты объектов генерации.

В рамках акции «В отпуск - без долгов!» для клиентов Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» организован еженедельный прием мобильного офиса судебных приставов. Каждую среду в Перми по адресу: ул. Сибирская, 67, можно получить информацию о задолженности и оперативно погасить долги.