Пермячка, заблудившаяся в тайге с дочкой: «Мы видели лося и слышали, как медведь трещит сучьями»

СЕГОДНЯ 14:54 2018-08-20T15:02:09+03:00

Жительница Верещагинского района Вера с восьмилетней дочкой пять дней бродили по тайге под проливным дождем

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- Я даже не могу описать свое состояние, в котором столько дней бродила с ребенком по тайге под проливным дождем, - вспоминает Вера Крутова из Верещагино. - Это даже не страх и ужас. Это что-то страшнее страха.

Вера вместе с 8-летней дочкой Зариной живет в деревне Соколово, находящейся в Верещагинском районе, возле границы с Удмуртией.

«Мама, бежим, а то лось нападет!»

- Я здешние леса раньше хорошо знала, но много лет жила в другой деревне и, видимо, подзабыла, - рассказывает женщина. - Тем более скотину деревенские сейчас держат редко, поля никто не косит и все исхоженные тропы давно заросли. Где-то я не на ту дорогу и свернула.

Вера с Зариной собрались в лес на целый день. Несмотря на солнечную погоду, на всякий случай взяли с собой теплые кофты, гамаши и нехитрую домашнюю еду. А еще топор - вдруг придется дрова на костер рубить.

Леса в глубинке Прикамья - дремучие и труднопроходимые.

- Я даже не поняла, в какой момент мы заблудились, - говорит женщина. - Просто осознала, что хожу по кругу, возвращаясь на одно и то же место. У меня был с собой телефон, но связи не было. И я просто его отключила, чтобы не разряжался.

К вечеру погода испортилась. Резко похолодало, поднялся ветер, зарядил дождь. Уже через несколько минут женщина с ребенком вымокли до нитки.

- Что я только ни делала, пытаясь уберечь дочку, - вспоминает Вера. - Прижимала ее к себе спиной, обхватывала руками и грела своим телом. Даже вставала над ней на карачки - лишь бы дождь ее не мочил.

Вера с маленькой Зариной плутали по тайге почти пять суток. Домашние бутерброды и чай закончились в первый же день. Ели красную и черную смородину, которую удавалось найти в лесу. Воду брали из луж, иногда везло - натыкались на родники.

- Зверей в этих местах полно, - продолжает женщина.- Лося мы видели совсем близко. Заринка испугалась: «Мама, бежим, он на нас сейчас нападет!» А я говорю сохатому: мол, ты иди своей дорогой, а мы своей. Так и разошлись. А вот медведя, к счастью, не повстречали, но слышали, как сучья трещат.

Потеряшек нашла служебная овчарка

Вера была уже близка к отчаянию, когда заметила впереди осину.

- Я знаю, что это дерево часто растет на возвышенностях, - рассказывает женщина. - Вытащила телефон, включила - есть связь! Я позвонила старшей дочери и в полицию. К тому моменту мы с Заринкой настолько обессилили, что уже не могли идти. Лежали на поляне и ждали, что нас хоть кто-нибудь найдет.

В деревне, когда узнали, что Вера с дочкой который день по тайге бродят, поднялся страшный переполох.

- Все деревенские жители на поиски снарядились, - рассказывает глава Сепычевского сельского поселения Александр Федосеев. - Подключили полицейских, егерей, охотников - всех, кто эту местность хорошо знает. Отправились в лес аж на девяти машинах.

Овчарка помогла найти маму с дочкой. Фото предоставила пресс-служба МВД

Найти женщину с ребенком помогла служебная овчарка, которая вышла на след и уже через несколько минут мчалась через поле к лежащему на земле ребенку. Оказалось, мама с дочкой отошли от дома на 12 километров, но неизвестно, сколько они прошли, плутая по лесу.

Кинолог - полицейский из Верещагино Андрей Балуев - первым вышел к потеряшкам, подхватил Заринку на руки и понес к дороге. Другие полицейские помогли дойти до машины ее маме.

- Заринку занесли к нам прямо на руках, а Веру - под руки, - рассказывает деревенский фельдшер Татьяна Валентиновна. - У обеих было переохлаждение и обезвоживание. Мы их укутали, напоили горячим чаем и сразу отправили в больницу в Верещагино.

Вера и Зарина провели под наблюдением медиков четыре дня. В понедельник обеих выписали домой.

- Пойдете еще в лес? - спросили мы Веру.

- Не знаю, пока просто хочу забыть все, что мы пережили.