2018-08-20T15:02:09+03:00
Общество

Пермячка, заблудившаяся в тайге с дочкой: «Мы видели лося и слышали, как медведь трещит сучьями»

Жительница Верещагинского района Вера с восьмилетней дочкой пять дней бродили по тайге под проливным дождем
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

- Я даже не могу описать свое состояние, в котором столько дней бродила с ребенком по тайге под проливным дождем, - вспоминает Вера Крутова из Верещагино. - Это даже не страх и ужас. Это что-то страшнее страха.

Вера вместе с 8-летней дочкой Зариной живет в деревне Соколово, находящейся в Верещагинском районе, возле границы с Удмуртией.

«Мама, бежим, а то лось нападет!»

- Я здешние леса раньше хорошо знала, но много лет жила в другой деревне и, видимо, подзабыла, - рассказывает женщина. - Тем более скотину деревенские сейчас держат редко, поля никто не косит и все исхоженные тропы давно заросли. Где-то я не на ту дорогу и свернула.

Вера с Зариной собрались в лес на целый день. Несмотря на солнечную погоду, на всякий случай взяли с собой теплые кофты, гамаши и нехитрую домашнюю еду. А еще топор - вдруг придется дрова на костер рубить.

Леса в глубинке Прикамья - дремучие и труднопроходимые.

- Я даже не поняла, в какой момент мы заблудились, - говорит женщина. - Просто осознала, что хожу по кругу, возвращаясь на одно и то же место. У меня был с собой телефон, но связи не было. И я просто его отключила, чтобы не разряжался.

К вечеру погода испортилась. Резко похолодало, поднялся ветер, зарядил дождь. Уже через несколько минут женщина с ребенком вымокли до нитки.

- Что я только ни делала, пытаясь уберечь дочку, - вспоминает Вера. - Прижимала ее к себе спиной, обхватывала руками и грела своим телом. Даже вставала над ней на карачки - лишь бы дождь ее не мочил.

Вера с маленькой Зариной плутали по тайге почти пять суток. Домашние бутерброды и чай закончились в первый же день. Ели красную и черную смородину, которую удавалось найти в лесу. Воду брали из луж, иногда везло - натыкались на родники.

- Зверей в этих местах полно, - продолжает женщина.- Лося мы видели совсем близко. Заринка испугалась: «Мама, бежим, он на нас сейчас нападет!» А я говорю сохатому: мол, ты иди своей дорогой, а мы своей. Так и разошлись. А вот медведя, к счастью, не повстречали, но слышали, как сучья трещат.

Потеряшек нашла служебная овчарка

Вера была уже близка к отчаянию, когда заметила впереди осину.

- Я знаю, что это дерево часто растет на возвышенностях, - рассказывает женщина. - Вытащила телефон, включила - есть связь! Я позвонила старшей дочери и в полицию. К тому моменту мы с Заринкой настолько обессилили, что уже не могли идти. Лежали на поляне и ждали, что нас хоть кто-нибудь найдет.

В деревне, когда узнали, что Вера с дочкой который день по тайге бродят, поднялся страшный переполох.

- Все деревенские жители на поиски снарядились, - рассказывает глава Сепычевского сельского поселения Александр Федосеев. - Подключили полицейских, егерей, охотников - всех, кто эту местность хорошо знает. Отправились в лес аж на девяти машинах.

Овчарка помогла найти маму с дочкой. Фото предоставила пресс-служба МВД

Овчарка помогла найти маму с дочкой. Фото предоставила пресс-служба МВД

Найти женщину с ребенком помогла служебная овчарка, которая вышла на след и уже через несколько минут мчалась через поле к лежащему на земле ребенку. Оказалось, мама с дочкой отошли от дома на 12 километров, но неизвестно, сколько они прошли, плутая по лесу.

Кинолог - полицейский из Верещагино Андрей Балуев - первым вышел к потеряшкам, подхватил Заринку на руки и понес к дороге. Другие полицейские помогли дойти до машины ее маме.

- Заринку занесли к нам прямо на руках, а Веру - под руки, - рассказывает деревенский фельдшер Татьяна Валентиновна. - У обеих было переохлаждение и обезвоживание. Мы их укутали, напоили горячим чаем и сразу отправили в больницу в Верещагино.

Вера и Зарина провели под наблюдением медиков четыре дня. В понедельник обеих выписали домой.

- Пойдете еще в лес? - спросили мы Веру.

- Не знаю, пока просто хочу забыть все, что мы пережили.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Тюменской области
С 21 по 24 августа в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске можно будет сдать бесплатный и анонимный тест на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах. А также к акции присоединится Ямало-Ненецкий автономный округ
Новости 24
В Перми замглавы районного следственного отдела СК арестован на два месяца
В Перми открыли движение на перекрестке Островского и Революции раньше срока
В Прикамье будут судить женщин, совершивших ряд тяжелых преступлений
В Перми на проспекте Парковый парень убил прохожего
В Перми задержали автослесаря, который угнал машину и разбил ее
В Прикамье руководитель «Водоканала» дисквалифицирован на один год
В Перми закрыли кафе для индийцев в Центральной гостинице
В Перми пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»
Студенты пермского агропромышленного техникума побывают на экскурсии в агрофирме «Труд»
Жители Пермского края могут оплачивать штрафы за парковку через Госуслуги
В Кунгуре молодой человек с ножом ограбил магазин
23 августа в Перми будет ограничено движение трамваев по улице Сибирская
В Перми работника отправили в неоплаченный отпуск без его согласия
В Прикамье осуждены дачные воры
22 августа из-за празднования Дня флага в Перми будет закрыто движение по ул. Окулова
На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись четыре машины, один человек погиб
В Прикамье наркодилер оказал сопротивление полицейскому
В Мотовилихе устраняют последствия коммунальной аварии на ул. Уральской
В Перми за отказ подчиниться полицейскому водитель получил трое суток ареста
В Перми разыскивают 71-летнюю пенсионерку, которая почти не выходила из дома
На мосту в Губахе столкнулись две отечественные легковушки, пострадали четыре человека