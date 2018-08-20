В «Комсомольской правде» в Перми определили победителей конкурса «Сладкие детки»
Вот и завершился фотоконкурс «Сладкие детки». Голосование началось еще в начале июля, и родители неустанно посылали фотографии любимых детей до самого окончания конкурса. Все малыши - прекрасны, родители и родственники голосовали очень активно.
Несмотря на то, что в конкурсе три призовых места, остальные участники могут получить детский билет в контактный зоопарк. Чтобы его забрать, приходите к нам в редакцию в любое время с 12-00 20 августа до 17-00 25 августа. Редакция находится на Николая Островского, 76б, 2 этаж. Вам нужно подойти в отдел рекламы.
А первое место в нашем конкурсе заняла Лена Розенберг. Фото девочки получило 356 лайков!
Второе место заняла Камилла Ярлакабова. У нее целых 293 лайка.
Второе место заняла Юля.
На третьем месте находится Вика Андреевна. У нее 269 лайков.
Замыкает тройку победителей Вика.
Поздравляем всех победителей! Они получат призы от наших партнеров.