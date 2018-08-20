Погода в Перми на неделю с 20 по 26 августа: будет облачно и прохладно

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-20T10:18:57+03:00

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По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха на предстоящей неделе в Пермском крае ожидается около нормы, по югу местами на 1° ниже нормы. Самыми теплыми ожидаются -вторник и среда, а также конец недели. 23-24 августа жителей края ждет серьезное похолодание. Дождливыми будут 22 и 23 августа, а в целом, количество осадков будет чуть меньше или в пределах нормы.

Ночь на 20 августа в Пермском крае и в целом на Среднем Урале оказалась достаточно холодной, но днем температура в Перми составит +20…+22°, а по краю +18…+23°.

Во вторник ночью значительно потеплеет (до +8…+13°, по востоку местами до +5°). Днем максимальная температура в Перми составит +20…+22° а по краю +18…+23°.

В среду температура в Перми может повыситься до +23…+25°. Во второй половине дня с запада подойдет холодный фронт с дождями и грозами. По северу края возможны сильные дожди.

В четверг ожидается значительное похолодание, максимальная температура днем не выше +10…+15°. Ожидается преимущественно облачная погода, дожди в основном пройдут по востоку края, рассказали в ГИС-центре Пермского университета.

Пятница предварительно также ожидается облачной и прохладной. Однако над Европейской частью России с этого дня начнет расширять влияние антициклон, в системе которого будет поступать теплый воздух из Европы. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в конце недели влияние антициклона распространится и на Пермский край, в результате чего ожидается прекращение осадков и значительное повышение температуры воздуха.