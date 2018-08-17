Пермяки ждут на остановках 14 автобус, который к ним не приедет

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-17T14:36:19+03:00

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Долгие ожидания автобусов на остановках, куча потраченных нервов и многочисленные опоздания на работу - так началась минувшая неделя для пермяков. Многие горожане вынуждены были, как в старые добрые времена, ловить попутку или такси, чтобы добраться до службы. А все из-за того, что никто не позаботился о том, чтобы на остановках указывать об изменении движения автобусов.

О том, что автобус №14 изменил маршрут и не ходит по ул. Островского горожане узнают от прохожих. Никаких объявлений на остановочном комплексе «Дом моделей» нет. Даже маленького, распечатанного на принтере, листка бумаги. Маргарита Валентиновна прождала на остановке несколько минут, прежде чем к ней подошла пожилая женщина и сказала, что автобусы здесь больше не ходят.

Кристально чистая остановка, ни одного объявленияФото: Константин КЯКИНЕН

- Хоть бы какое-нибудь объявление повесили, - возмущается женщина. - Дети попросили посидеть с внуком, а тут автобусы не ходят, даже не знаю, как добираться.

На следующей остановке по направлению к гипермаркету «Семья» «ул. Тимирязева» также нет никаких указаний на то, что автобусы здесь не ходят. Вместо остановочного комплекса там стоит одинокий столб.

Малюсенькое объявление есть на остановке «Дом модели» в направлении Авторадио. Но заметить его практически невозможно, потому что оно приклеено на обратной стороне дорожного знака. Нам это удалось, потому что мы специально искали эти объявления.

Найди на фото объявлениеФото: Константин КЯКИНЕН

В пресс-службе администрации Перми нам сказали, что новость о том, что автобус №14 изменил схему движения, опубликована на сайте.

- Информация об изменении маршрута активно распространялась в СМИ, социальных сетях, - сообщили нам в ответ на запрос. - Информация размещена внутри салонов автобусов. Также об изменении остановок сообщают кондукторы. Пассажирам перед выходом рекомендуется смотреть движение общественного транспорта на сайте http://www.map.gortransperm.ru.

Вот, только не у каждого дома есть интернет и далеко не все заходят на сайте администрации города, чтобы узнать о том, как ходит общественный транспорт. Верхом цинизма является предложение искать информацию пожилым людям в социальных сетях. Чиновники, которые ездят преимущественно на машинах, по-прежнему страшно далеки от народа. И не могут или не хотят подумать хоть иногда о простых людях, которым нужно добираться до работы, к внукам, в тот же гипермаркет «Семья». К тому же в Пермь много приезжих, командировочных, людей, которые приезжают в краевую столицу в больницы и т.д. О них тоже никто не подумал.