2018-08-17T07:01:10+03:00
Недвижимость

График отключения воды в Перми с 17 по 19 августа

Жителям порядка 30 домов в краевом центре необходимо запастись водой
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Утром в пятницу, 17 августа, начались планово-восстановительные работы в Кировском районе. До 8 часов вечера в пятницу из-за ремонта по адресу: ул. Адмирала Ушакова, 36б без воды останутся дома по ул. Каляева, 62 и ул. Адмирала Ушакова, 36, 36б и 207.

В субботу утром из-за устранения аварии на ул. Монастырской придется помучиться жителям домов по ул. Осинской, 6, 7, 8 и ул. Советской, 72 и 74. Воду отключат в 9.30 и включат только в 19.30

Также ООО «Новогор-Прикамье» будет вести аварийно-восстановительные работы в Мотовилихинском районе на ул. Целинной, 15. С 10 до 19 часов не будет воду в домах на Ивана Франко, 43, 45, 47, 49, 51, Иньвенской, 13, 17, Мечникова, 61, а также на Первой Новгородской, 25, Второй Новгородской, 10, Третьей Новгородской, 1, Четвертой Новгородской, 3, Пятой Новгородской, 9, а также Целинной, 6, 11, 13, 15,

В воскресенье из-за работ по ул. Уссурийской, 15 в Орджоникидзевском районе отключат воду в этом доме, а также соседнем - по ул. Уссурийской, 23.

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