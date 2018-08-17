В Пермь привезли ковчег с мощами святого Александра Невского

СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-16T18:09:31+03:00

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В пятницу, 17 августа, на «Пермской ярмарке» открывается выставка «Православная Русь. Медовый Спас», в которой примут участие представители храмов, монастырей и различных православных организаций России и других стран.

В этом году православные пермяки смогут поклониться здесь великой русской святыне, которая хранится в Санкт-Петербурге, в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. Это ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского. За помощью к святому обращаются с любыми жизненными трудностями, молятся о приобретении мужества и мудрости.

Кроме этого, на выставке будут представлены святыни Пермского края. Посетители смогут купить православные книги, иконы, свечи и другую церковную продукцию, а также посетить торговые ряды, где будут продавать мед и другую продукцию собственного производства, одежду, украшения, посуду и другую домашнюю утварь.

Выставка работает на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) с 17 по 26 августа.

Время работы:

17 августа - с 11 до 19 часов;

18 - 25 августа - с 10 до 19 часов;

26 августа - с 10 до 15 часов.

Вход свободный.