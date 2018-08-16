18-летняя пермячка зарезала новорожденного сына отверткой, чтобы не растить его без мужа

СЕГОДНЯ 13:49 2018-08-16T13:49:56+03:00

Девушка боялась, что ее будут осуждать родные

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Этой шокирующей трагедии, возможно, могло и не случиться, если бы близкие будущей молодой мамы были к ней чуточку внимательнее и вовремя заметили, в каком тяжелом психологическом состоянии она находится.

18-летняя девушка приехала в Пермь из Киргизии к родственникам. Оформила только временную регистрацию, нигде не училась и не работала. Познакомилась с парнем, забеременела, но жениться будущий отец отказался.

И девушка осталась одна - беременная, напуганная и очень одинокая. Позже эксперты, которые проводили психиатрическую экспертизу, скажут: эмоциональное напряжение достигло той крайней точки, когда справиться с внутренним конфликтом между желанием родить ребенка и осознанием греховности своего поступка девушка не смогла.

Будущая мама – мусульманка. В ее представлении, родить без мужа – страшный позор и осуждение со стороны общества. Сколько могла, она скрывала свою беременность, а когда правда открылась – делать аборт было поздно.

Ребенок родился полтора месяца назад. Доношенного и жизнеспособного мальчика его мать родила сама, в ванной. Дома в этот момент никого не было.

- Сразу после рождения ребенка обвиняемая, не желая внебрачного материнства, взяла отвертку и нанесла несколько ударов по различным частям тела младенца, - рассказал «КП» заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Перми следственного управления СКР по Пермскому краю Алексей Шилов. – От полученных травм мальчик умер. Тогда мать завернула тело младенца в полиэтиленовый пакет и положила рядом с мусорным ведром.

Когда домой вернулись родственники девушки, они сразу же вызвали полицию. Мать убитого ребенка арестовали, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Экспертиза показала, что девушка вменяемая, психическими расстройствам не страдает, то есть в момент преступления она отдавала отчет своим действиям.

На допросе обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Скоро будет суд, максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.