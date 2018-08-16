В Прикамье многодетные семьи смогут получить деньги вместо бесплатной земли

СЕГОДНЯ 10:44 2018-08-16T10:55:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Из двадцати тысяч многодетных прикамских семей, мечтающих о собственном доме и подавших заявление на получение земли, за шесть лет участки для строительства обрели 11 598 семей.

- При этом в Перми сейчас в очереди около шести тысяч многодетных семей, а выделяют по 20-30 участков в год, - рассказал председатель Совета муниципальных образований Александр Кузнецов. - То есть, чтобы получить землю, при нынешнем положении дел последним в очереди надо прождать 20 лет. А ведь статус многодетных дается не раз и навсегда. Как только одному из троих детей исполняется 18 лет, семья лишится положенных льгот.

Поэтому Совет муниципальных образований Пермского края предложил изменить региональный закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям» - дать возможность семьям получить вместо земли деньги.

О чем говорит закон?

Сейчас по закону, принятому в 2011 году, семьи с тремя и более детьми, если все члены семьи являются гражданами России, живут совместно, и родители на момент подачи заявления прожили в Пермском крае не менее пяти лет, имеют право бесплатно получить 14-15 соток земли для строительства собственного дома. При этом к участку должны быть проведены все коммуникации: дороги, электросети. Чтобы подвести к одному участку всю эту инфраструктуру, муниципалитет должен, в среднем, затратить около полутора миллиона рублей.

Почему за шесть лет землю получили только чуть больше половины многодетных семей? Дел в том, что муниципалитет может передать бесплатно только свою, муниципальную землю. В сельских территориях с землей проблем нет. Поэтому в таких районах как, к примеру, Косинский, Суксунский и Юрлинский, участки для строительства дома выделили всем многодетным семьям. А в крупных городах свободной земли практически нет. Вот и дают в Перми, Березниках, Чайковском, Краснокамске участки по принципу «в год по чайной ложке».

- Для обеспечения земельными участками многодетных семей Перми требуется порядка 1000 гектар, - сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми. - Дефицит земельных участков объясняется отсутствием территорий, где возможно развитие индивидуального жилищного строительства согласно Генеральному плану города Перми и Правилам землепользования и застройки.

Что предлагают?

Инициаторы законопроекта предложили: раз нет возможности выделить всем многодетным семьям землю, выдать ее стоимость деньгами.

То есть в теории, многодетная семья из Перми может получить вместо земли единовременную выплату, и на эти деньги купить земельный участок где-нибудь в Ильинском или Оханском районе, где земля подешевле. Причем не обязательно для строительства дома. На этой земле можно построить дачу или создать фермерское хозяйство.

Но компенсировать предлагают не полностью рыночную стоимость земельного участка. А только часть – в зависимости от возможности каждого конкретного муниципалитета. И дать право семье выбрать - либо ждать землю когда-нибудь, либо получить часть ее стоимости здесь и сейчас.

Также в числе предложений - ставить многодетную семью в очередь на получение земли, только если она реально нуждается в улучшении жилищных условий. Если у семьи уже есть большой дом, земельный участок для строительства нового дома им вряд ли будет нужен. И деньги им тогда можно будет не выплачивать.

С этим многодетные семьи не согласны.

- У нас несколько многодетных знакомых не дождались получения обещанной земли и купили ее за собственные деньги, а потом построили на ней дом, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда - Пермь» слушательница Анна. Сама Анна - многодетная мать, и их семья стоит в очереди вот уже два года. - И они выпали из очереди. А если бы им дали возможность получить выплату, то на эти деньги они могли, к примеру, купить автомобиль для семьи.

Кстати, как отметили депутаты ЗС, около половины семей, которые получили бесплатно землю, потом перепродали ее.

Что дальше?

Депутаты Законодательного Собрания приняли законопроект в первом чтении. Сейчас в него будут вносить поправки, которые рассмотрят во время второго чтения. После этого законопроект, принятый депутатами, должен будет подписать губернатор.

Но даже когда закон будет принят, решение о компенсациях для многодетных семей будет принимать каждый муниципалитет в отдельности. В зависимости от того, есть ли такая необходимость или нет, и от наличия денег в местном бюджете. Определять размер денежной компенсации муниципалитеты тоже будут самостоятельно.

Подобный закон в начале августа был принят в соседней Свердловской области. Там размер компенсации определили в 200 тысяч рублей.