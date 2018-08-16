Парк Горького о рухнувшей опоре аттракциона «Робин Гуд»: инструктор специально уронил шатающийся столб, чтобы никто не пострадал

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-16T11:48:13+03:00

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Вечером 15 августа в парке Горького упал деревянный столб, который служил опорой для веревочной трассы «Робин Гуд». Падение столба сильно испугало родителей детей. Они сфотографировали упавший, прогнивший столб и выложили в соцсети.

- Наша коляска с младшим ребенком стояла в трех метрах, нас окатило водой из бассейна, в который упал столб, - рассказали родители. - За пять минут до падения столба по трассе прошел наш ребенок. Перед этим сетку веревочного парка специально раскачивал инструктор, хотя на трассе были дети. После происшествия детей не сняли с полосы, но аттракцион закрыли только после того, как ребята прошли его.

В парке им. Горького нам рассказали, что все аттракционы парка, в том числе трассы веревочного парка «Робин Гуд» ежедневно проверяются техническими специалистами. Утром 15 августа, в день происшествия, никаких замечаний инспекторы не обнаружили.

- Около 19 часов инструктор парка увидел, что столб шатается, - рассказала pr-менеджер парка им. Горького Мария Фукалова. - Он вышел на трассу и стал давить на конструкцию, после чего столб закачался сильнее. Тогда он принял решение завалить деревянную опору.

Безопасности людей ничего не угрожало, но в парке признали, что инструктор должен был закрыть аттракцион.

- Каждый этап трассы автономен, - отмечает Мария Фукалова. - Дети находились на других этапах трассы, поэтому падение столба никак не повлияло на прохождение дистанции.

В администрации парка не точно сказать, сколько детей в это время было на полосах веревочного парка, но заметили, что их было считанное количество. Происшествие произошло вечером в будний день, а не в выходные и праздники, когда у аттракциона выстраивается очередь.

Напомним, что только 1 августа администрация парка отчиталась перед Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае Светланой Денисовой об устранении недостатков, которые она обнаружила в ходе проверки.По факту падения столба будет проведено служебное расследование. Сейчас аттракцион «Робин Гуд» закрыт для посетителей. Веревочный парк продолжит свою работу только после проведения технической экспертизы всех элементов трасс и устранения выявленных замечаний.

Веревочный парк "Робин Гуд" закрыт до окончания проверки. Фото: группа "Подслушано Пермь" "Вконтакте"

- Было выявлено большое количество незакрепленных конструкций: рекламных щитов, аншлаги, урн, - отметила после проведения проверки Светлана Денисова. - Кроме того, мы заметили на территории парка отсутствие ограждений на водном аттракционе, и стали свидетелями, как только благодаря расторопности родителя туда не упал ребенок.

В ответном письме в адрес Уполномоченного администрация парка указала, что были закреплены наземные конструкции – рекламные щиты и штендеры, проведена дополнительная проверка ограждений водных аттракционов на соответствие нормативам. Кроме того, на детской площадке заменена горка и засыпан дополнительный песок.