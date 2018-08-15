Компания «Т Плюс» подарила Перми инклюзивную детскую площадку

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-15T10:25:27+03:00

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В парке имени Миндовского в Индустриальном районе Перми открылась новая игровая площадка, оборудованная специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это первое инклюзивное пространство для особенных детей в краевой столице. Инициатива была реализована Пермским филиалом ПАО «Т Плюс» совместно с общественной организацией «Территория семьи», ставшей одним из вдохновителей проекта «Территория тепла».

Все компоненты игрового пространства, включая прорезиненное покрытие, приспособлены для удобства детей, которые могут передвигаться только на инвалидных колясках. Домик с пандусами, качели – «гнездо», баскетбольное кольцо, расположенное на определенной высоте, – все рассчитано для комфортного пребывания детей на свежем воздухе. Несколько подопечных благотворительного фонда «Дедморозим» смогли в числе первых убедиться в удобстве новой площадки - ведь именно на таких ребят в первую очередь и рассчитано инклюзивное пространство.

- Это первый для нас проект по созданию комфортных условий для особенных деток. Надеемся, что этот опыт будет удачным, и мы сможем в дальнейшем поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается, - пояснил директор Пермского филиала «Т Плюс» Антон Трифонов.

Пермский филиал Группы «Т Плюс» участвует в инициативах по поддержке детей в сложных жизненных ситуациях и с особенностями развития. Энергетики активно сотрудничают с городскими благотворительными организациями и всегда готовы к новым общественно полезным проектам.