2018-08-15T10:25:27+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Компания «Т Плюс» подарила Перми инклюзивную детскую площадку

Все компоненты игрового пространства рассчитаны детей с ограниченными возможностями здоровья
Андрей КУЗНЕЦОВ
Поделиться:
Дети с удовольствием играют на новой площадке.Дети с удовольствием играют на новой площадке.
Изменить размер текста:

В парке имени Миндовского в Индустриальном районе Перми открылась новая игровая площадка, оборудованная специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это первое инклюзивное пространство для особенных детей в краевой столице. Инициатива была реализована Пермским филиалом ПАО «Т Плюс» совместно с общественной организацией «Территория семьи», ставшей одним из вдохновителей проекта «Территория тепла».

Все компоненты игрового пространства, включая прорезиненное покрытие, приспособлены для удобства детей, которые могут передвигаться только на инвалидных колясках. Домик с пандусами, качели – «гнездо», баскетбольное кольцо, расположенное на определенной высоте, – все рассчитано для комфортного пребывания детей на свежем воздухе. Несколько подопечных благотворительного фонда «Дедморозим» смогли в числе первых убедиться в удобстве новой площадки - ведь именно на таких ребят в первую очередь и рассчитано инклюзивное пространство.

- Это первый для нас проект по созданию комфортных условий для особенных деток. Надеемся, что этот опыт будет удачным, и мы сможем в дальнейшем поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается, - пояснил директор Пермского филиала «Т Плюс» Антон Трифонов.

Пермский филиал Группы «Т Плюс» участвует в инициативах по поддержке детей в сложных жизненных ситуациях и с особенностями развития. Энергетики активно сотрудничают с городскими благотворительными организациями и всегда готовы к новым общественно полезным проектам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
То ли вандалы, то ли фанаты: в центре Перми срезали баннер Сальвадора Дали
В Чайковском судят бывшего директора "Водоканала", который скрыл от налогов 29 млн рублей
В Прикамье заключенный, которого отправили в штрафной изолятор, объявил голодовку
В Перми "Запорожец" сбил 17-летнего велосипедиста на пешеходном переходе
Более 1500 пермяков решили отказаться от цветов на 1 сентября ради больных детей
В Перми автобус столкнулся с иномаркой, пострадали женщина и ребенок
При пожаре на заводе в Соликамске пострадали две женщины
В Прикамье вводится временный запрет на купание детей в бассейнах
В Перми заканчиваются работы по устранению аварии, из-за которой 9 тысяч человек остались без света
В Перми устранена авария на газопроводе в Мотовилихинском районе
В Чайковском полицейский избил пьяного подростка и отправился в колонию