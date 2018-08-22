2018-08-22T14:11:45+03:00
Происшествия

Транспортная прокуратура: утром в пермском аэропорту не поделили взлетную полосу самолет «Аэрофлота» и МИГ

Гражданский Airbus 321 уже стоял на старте, когда диспетчеры запретили ему взлет
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Транспортная прокуратура совместно с военной прокуратурой выясняют причины инцидента в пермском аэропорту «Большое Савино» 22 августа. В 7.55 самолет «Аэрофлота» Airbus 321 должен был вылететь в московский аэропорт «Шереметьево». Но в последний момент вылет рейса СУ 1395 задержали. Причем пассажирам ничего не объяснили. В результате люди около трех часов просидели в ожидании вылета.

- Самолет был полностью исправен, - рассказали нам в транспортной прокуратуре. - Взлетную полосу не поделили гражданский самолет и военный МИГ-21. Когда пассажирский лайнер уже был на старте, диспетчеры запретили ему взлет. Сейчас мы проводим проверку инцидента, почему два воздушных судна оказались на одной полосе. Со своей стороны, проверку проводит и военная прокуратура.

Отметим, что в 11 часов по местному времени самолет вылетел в Москву.

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