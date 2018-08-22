В Прикамье установят дополнительные дорожные знаки «Дикие животные» из-за увеличения количества аварий

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-22T12:43:24+03:00

В регионе с начала года произошло 55 ДТП с лосями

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Дорожные знаки «Дикие животные» уже появились на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург в Пермском районе от села Фролы до поселка Кукуштан . В ближайшее время их установят на Краснокамской объездной участка трассы М-7 «Волга» (Краснокамская объездная, с 461 по 465 км).

В 2018 году возросло число ДТП, связанных с выходом диких животных на проезжую часть. Только за прошедшие два месяца на трассе Пермь – Екатеринбург в Пермском районе зарегистрировано девять таких ДТП. Ещё два случая произошло в Краснокамском районе. Всего в Прикамье на дорогах погибли 55 лосей.

В Минприроды просят водителей быть внимательными на дорогах и особенно аккуратно ездить в зоне действия знака «Дикие животные». Необходимо сбавить скорость до 40 км/ч. В этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, не нанеся ущерб автомобилю и животному

Ранее мы писали, что по данным министерства природных ресурсов Пермского края, наибольшая вероятность столкнуться с дикими животными у автомобилистов есть на трассе Пермь – Екатеринбург (в Пермском и Кунгурском районах), трассе М7 подъезд к Перми (в Очёрском районе), трасса Пермь–Березники (в Добрянском районе), а также на трассе Кукуштан–Чайковский (в Кунгурском и Осинском районах).

Полную карту дорожных знаков можно посмотреть здесь