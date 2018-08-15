Дополнительное образование в Перми: куда записаться и взрослому, и ребенку

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-15T16:16:30+03:00

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Совсем скоро наступает учебный год, детей ждут школьные будни. Но важно заниматься не только обязательной учебной программой, но еще и получать дополнительные навыки и образование, будь то занятия спортом или изучение дополнительного языка. В Перми есть масса образовательных учреждений для детей с интересной программой. Но что выбрать? Куда лучше записать ребенка? А, может, и родителям будет полезно пройти дополнительные курсы или выучить иностранный язык?

Мы составили для вас список центров дополнительного образования, чтобы вам было легче выбрать что-то интересное и полезное для себя и своего ребенка.

Город профессий для детей

Досуговый центр для детей от 4 до 14 лет - детский город профессий LittleCity - это интерактивная модель реального города. Здесь есть свои учреждения, законы, документы и даже деньги. Приходя в LittleCity, каждый ребенок становится Гражданином Города, зарабатывает свои первые деньги и учится самостоятельно распоряжаться ими.

Детский Город профессий LittleCity приглашает ребят интересно провести время в кругу своих сверстников, отвлечься от гаджетов, познакомиться с увлекательным миром профессий в процессе познавательной игры. В нашем Городе Вы можете отметить любой праздник – День Рождения, День Знаний, Новый Год, выпускной или организовать встречу класса! В дни школьных каникул Город работает в режиме городского лагеря.

Контакты: ТДЦ "Сибирский", улица Сибирская 47а, правое крыло, 3 этаж. Телефоны: 2020928; 2412666. Сайт: http://littlecityperm.ru, Соцсети: https://vk.com/littlecityperm.

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Курсы английского языка: с нуля до разговорного уровня

Speak Easy - необычная школа английского, расположенная в самом центре города. Непринужденная обстановка, небольшие группы, никаких парт и никакого занудства. На занятиях ученики говорят почти все время. Говорят о себе и о том, что интересно. На уроках всегда много юмора и позитива. А дома ребята каждый день созваниваются с куратором и практикуют английский по 10 - 15 минут в формате дружеской беседы. И все это по низким ценам!