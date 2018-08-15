2018-08-15T16:16:30+03:00
Общество

Дополнительное образование в Перми: куда записаться и взрослому, и ребенку

«КП» составила для вас список центров дополнительного образования
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Совсем скоро наступает учебный год, детей ждут школьные будни. Но важно заниматься не только обязательной учебной программой, но еще и получать дополнительные навыки и образование, будь то занятия спортом или изучение дополнительного языка. В Перми есть масса образовательных учреждений для детей с интересной программой. Но что выбрать? Куда лучше записать ребенка? А, может, и родителям будет полезно пройти дополнительные курсы или выучить иностранный язык?

Мы составили для вас список центров дополнительного образования, чтобы вам было легче выбрать что-то интересное и полезное для себя и своего ребенка.

Город профессий для детей

Досуговый центр для детей от 4 до 14 лет - детский город профессий LittleCity - это интерактивная модель реального города. Здесь есть свои учреждения, законы, документы и даже деньги. Приходя в LittleCity, каждый ребенок становится Гражданином Города, зарабатывает свои первые деньги и учится самостоятельно распоряжаться ими.

Детский Город профессий LittleCity приглашает ребят интересно провести время в кругу своих сверстников, отвлечься от гаджетов, познакомиться с увлекательным миром профессий в процессе познавательной игры. В нашем Городе Вы можете отметить любой праздник – День Рождения, День Знаний, Новый Год, выпускной или организовать встречу класса! В дни школьных каникул Город работает в режиме городского лагеря.

Контакты: ТДЦ "Сибирский", улица Сибирская 47а, правое крыло, 3 этаж. Телефоны: 2020928; 2412666. Сайт: http://littlecityperm.ru, Соцсети: https://vk.com/littlecityperm.

Фото компании

Фото компании

Курсы английского языка: с нуля до разговорного уровня

Speak Easy - необычная школа английского, расположенная в самом центре города. Непринужденная обстановка, небольшие группы, никаких парт и никакого занудства. На занятиях ученики говорят почти все время. Говорят о себе и о том, что интересно. На уроках всегда много юмора и позитива. А дома ребята каждый день созваниваются с куратором и практикуют английский по 10 - 15 минут в формате дружеской беседы. И все это по низким ценам!

Фото компании

Фото компании

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью
Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео, радиопередача]
Новости 24
В Перми в гипермаркете «Виват» обнаружили 64 нарушения пожарной безопасности
Пермские ученые разрабатывают конструкции для хранения вещей в открытом космосе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на соликамском заводе «Урал»
В Прикамье сдан участок дороги между Курашимом и Платошино
В Перми парни напали на таксиста с "розочкой" и ограбили его
То ли вандалы, то ли фанаты: в центре Перми срезали баннер Сальвадора Дали
В Чайковском судят бывшего директора "Водоканала", который скрыл от налогов 29 млн рублей
В Прикамье заключенный, которого отправили в штрафной изолятор, объявил голодовку
В Перми "Запорожец" сбил 17-летнего велосипедиста на пешеходном переходе
Более 1500 пермяков решили отказаться от цветов на 1 сентября ради больных детей
В Перми автобус столкнулся с иномаркой, пострадали женщина и ребенок
При пожаре на заводе в Соликамске пострадали две женщины
В Прикамье вводится временный запрет на купание детей в бассейнах
В Перми заканчиваются работы по устранению аварии, из-за которой 9 тысяч человек остались без света
В Перми устранена авария на газопроводе в Мотовилихинском районе
В Чайковском полицейский избил пьяного подростка и отправился в колонию