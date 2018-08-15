2018-08-15T14:27:43+03:00
Звезды

В пермском экстрим-парке открыли стену Цоя

Легендарный музыкант, лидер группы «Кино» разбился 28 лет назад в Латвии
Константин КЯКИНЕН
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фото: Вячеслав Дегтярниковфото: Вячеслав Дегтярников
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В среду, 15 августа, в день памяти легендарного музыканта Виктора Цоя в Перми в экстрим-парке открыли стену памяти основателя и лидера группы "Кино". Граффити с изображением Цоя и фразой из его песни "Мне приснилось, что миром правит любовь" создали художник Всеволод Григорьевич и скульптор Павел Баязитов.

На открытии стены Цоя смобралось немало поклонников легендарного музыканта. Фото: Вячеслав Дегтярников

На открытии стены Цоя смобралось немало поклонников легендарного музыканта. Фото: Вячеслав Дегтярников

На церемонии открытия каждый желающий мог внести свой вклад в украшение стены Цоя. И, конечно же, первой надписью на новом граффити стало бессмертное "Цой жив". Кроме того, звучали песни Цоя в исполнении местных групп и любителей его творчества. Которых и спустя 28 лет после его гибели остается немало. Несмотря на будний день, многие пермяки пришли в экстрим-парк, чтобы отдать дань памяти своему кумиру.

Напомним, что в 2011 году стена Цоя появилась на фасаде старого дома на ул. Петропавловской, около ЦУМа. Но жители дома были недовольны, что под окнами постоянно собирались поклонники рок-музыканта, и потребовали ее убрать.

Каждый мог внести свой вклад в стену Цоя. Фото: Вячеслав Дегтярников

Каждый мог внести свой вклад в стену Цоя. Фото: Вячеслав Дегтярников

15 августа 1990 года Виктор Цой разбился на трассе в Латвии, заснув за рулем. Впервые стена Цоя появилась в Москве на Арбате, когда после известия о его гибели на стене дома № 37 появилась надпись "Сегодня погиб Виктор Цой". В ответ кто-то написал: "Цой жив".

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