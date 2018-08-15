Чтобы достать провалившегося котенка, пермские зоозащитники разобрали крыльцо магазина

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-14T21:09:55+03:00

Кошечку пока увезли в клинику. Фото: Семен Филипповский

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Маленький котенок провалился сквозь крышу внутрь крыльца магазина «Карандаш», расположенного в Перми неподалеку от ипподрома. Животное упало вниз и выбраться самостоятельно не могло. Котенок сидел в западне двое суток без воды и пищи, отчаянно мяукая.

Сотрудники магазина позвонили в службу спасения. А спасатели обратились к зоозащитникам.

- Прибыв на место, мы залезли на крышу, - рассказал зоозащитник Семен Филипповский. - Оттуда достать животное было невозможно. Нам пришлось вскрывать часть входной группы, чтобы залезть внутрь. Спасибо администрации магазина за понимание.

Кошечка оказалась богаткой, то есть трехцветной: бело-черно-рыжего окраса. Но после двухдневного заточения была очень истощена. Зоозащитники отвезли ее в клинику.

Куда затем поместить спасенного котенка - непонятно.

- Нам требуется передержка, - обратился к пермякам Семен Филипповский. - На станции скорой помощи живут собаки. Места для кошачьих пока нет.