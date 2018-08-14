Пермячка заплатила 4,5 миллиона, чтобы улететь в Рим

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-14T14:14:03+03:00

65 тысяч жителей края из-за долгов не смогут улететь за границу. Как проверить свои долги и через сколько снимут запрет на выезд

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- Мне надо срочно вылетать на работу в Объединенные Арабские Эмираты, а выезд за границу закрыли, - объяснялась в службе судебных приставов 33-летняя жительница Чусового.

Женщина устроила дорожную аварию и повредила чужой автомобиль. Ущерб составил около 300 тысяч рублей. Страховка не покрыла стоимость ремонта, а добровольно оплатить ущерб женщина отказалась.

На основании судебного решения судебные приставы вынесли постановление об ограничении выезда должницы за границу. Поняв, что работа за рубежом может от нее уплыть, в конце июля чусовлянка заплатила 308 тысяч рублей и улетела в ОАЭ.

За семь месяцев этого года в «стоп-лист» на заграничные поездки попали более 65 тысяч жителей Пермского края. Понятно, что далеко не все из них собирались в зарубежные путешествия. Тем не менее более трех тысяч пермяков перед отпуском погасили свои долги - на общую сумму более миллиарда рублей.

Рекордсменом среди них стала пермячка, задолжавшая за аренду помещения четыре с половиной миллиона рублей. Женщина собралась лететь в Рим, но обнаружила себя в «черном списке».

- Она уже начала выплачивать задолженность и полагала, что, частично погасив долг, сможет беспрепятственно пересечь границу, - рассказала «КП» сотрудник службы судебных приставов Ксения Полыгалова. - Однако в ФССП ей сообщили, что запрет будет снят только после полного погашения долга.

На следующий же день женщина принесла судебному приставу документы об оплате 4,5 миллиона рублей и улетела в Вечный город.

Далеко не любой долг влечет за собой запрет выезда за границу. Штраф за нарушение Правил дорожного движения в 5 тысяч рублей - это еще не основание стать невыездным. Ограничение накладывается начиная с 30-тысячного долга, пояснили в УФССП.

И имейте в виду, после того, как долг будет оплачен, ограничение на выезд за границу снимут не ранее чем через неделю. Так что проверить свои долги стоит заранее.

ВАЖНО

Запрещен ли мне выезд заграницу: как проверить

1. Вначале нужно узнать о наличии неоплаченных долгов на официальном интернет-сайте УФССП России по Пермскому краю в разделе «Банк данных исполнительных производств».

2. Если долг есть, надо связаться с судебным приставом, указанным в разделе.

3. Оплатить задолженность можно либо на официальном сайте ФССП России в режиме онлайн, либо с помощью приложения «ФССП» для мобильных устройств в режиме онлайн через электронные платежные системы, либо через терминалы и банкоматы моментальной оплаты, либо распечатать квитанцию для оплаты с официального сайта ФССП России и оплатить непосредственно в банке.

4. Передать квитанцию судебному приставу-исполнителю.