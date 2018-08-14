В Перми пьяный дедушка забыл на пляже трехлетнюю внучку

СЕГОДНЯ 13:03 2018-08-14T13:05:04+03:00

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- А где наша дочь, ты же с ней купаться ходил? - оторопели родители трехлетней девочки, когда дедушка вернулся с пляжа один. Он был в стельку пьян.

- На берегу, наверное, осталась. Я ее потерял и пошел домой, - помотал головой мужчина и рухнул спать.

Крохотную девчулю, которая в понедельник днем одна гуляла вдоль пруда в Мотовилихе - с противоположной от пляжа стороны, заметили отдыхающие.

- Наши спасатели, которые дежурят на пляже, тут же сели в лодку и поплыли за девочкой, - рассказал «КП» зам директора по оперативным вопросам Пермской городской службы спасения Павел Хлызов. - Девочка была совсем голенькой, говорит еще очень плохо. Никого из взрослых рядом не было.

Спасатели посадили девочку в лодку и привезли на пост. Надели на нее футболку, на голову - кепку, а потом напоили горячим чаем и вызвали полицию.

Когда на пляж прибежали родители ребенка, девочку уже увезли в участок. Выяснилось, что днем малышка со своим дедом пришла на пруд - как раз была жаркая погода. Мужчина сидел на берегу и попивал водку. Внучка, оставшись без присмотра, убежала на противоположный берег и потерялась из вида.