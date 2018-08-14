В Перми 28-летний менеджер спас четырехлетнего малыша, который сбежал с дачи и гулял по трассе

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-14T12:37:45+03:00

Илья поступил как настоящий мужчина. На фото он с женой Марией и дочкой Леной Фото: социальные сети

Ребенок протопал по оживленной дороге не меньше полукилометра, но кроме Ильи никто из водителей не остановился

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- Я ехал домой с работы, был седьмой час вечера, - рассказывает 28-летний Илья Новиков, он работает заместителем директора по логистике и закупкам в компании «Энрима». - Обычно я добираюсь через шоссе Космонавтов, а тут меня словно кто-то за руку дернул, и я свернул на объездную.

Илья ехал по улице Леонова и увидел, что прямо по проезжей части шагает малыш. Не по обочине, а прямо посреди трассы. Машины объезжали ребенка и неслись мимо. И ни один не затормозил.

- Я испытал настоящий шок, - признается молодой человек. - На этом участке из-за камер автомобили, конечно, сбрасывают скорость, но все равно едут довольно быстро. Я остановился, бросил машину прямо на дороге и побежал к ребенку.

Илья взял малыша за руку и отвел к обочине. Малыш совсем не выглядел напуганным, не плакал и спокойно позволил увести себя на безопасное расстояние.

Малыш ушел от дома почти на полкилометра

- Я спрашивал, как его зовут, сколько лет, где его мама и откуда он пришел, - продолжает Илья. - Но мальчик сначала молчал, а потом что-то пытался сказать на своем детском языке - я ничего не понял. Только махал ручкой в сторону ПНОСа, мол, оттуда притопал.

Потеряшка был одет в шортики и футболку с «Героями в масках».

- Лицо, руки, коленки - все было в грязи, но никаких ссадин я не заметил, как будто мальчик только что играл в песочнице, - продолжает пермяк. - Я позвонил 112, и пока мы ждали «скорую», включил ему на телефоне «Героев». Моей четырехлетней дочке Лене тоже нравится этот мультик.

Медики приехали на вызов уже через двадцать минут. Осмотрели горе-путешественника - цел и невредим.

Илье разрешили ехать домой, а малыша повезли в ближайшее отделение полиции. Чуть позже туда с заявлением о пропаже ребенка прибежали перепуганные родители.

Выяснилось, что малыш вместе с родными находился на дачном участке недалеко от улицы Леонова. Пока взрослые отвлеклись, самостоятельный ребенок вышел за калитку и пошагал в сторону трассы - познавать мир. И успел пройти почти полкилометра, прежде чем его заметил Илья.

- Страшно подумать, но если бы не Илья, все бы могло закончиться трагично, - говорит руководитель отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Неволина. - Мальчишку подстерегало очень много опасностей - открытые люки, бродячие собаки, мчащиеся автомобили, лес, водоемы. Но, к счастью, все закончилось хорошо.