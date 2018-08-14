В Перми автобус № 14 изменил маршрут

СЕГОДНЯ 09:33 2018-08-14T09:54:30+03:00

Автобус №14 по улице Островского пока ходить не будет. Фото: архив "КП"

И еще шесть автобусов до окончания ремонта теплосетей ходят по новым маршрутам

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Со вторника, 14 августа, автобус №14 в сторону Юбилейного стал ходить по улицам Луначарского, Сибирской, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе. А в обратном направлении - по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Екатерининской. По улице Островского этот автобус пока ходить не будет.

- Мы собирались изменить маршрут 14-го автобуса с 17 августа, - рассказала Анна Орлова, пресс-секретарь городского департамента дорог и транспорта. – Но у Пермской сетевой компании возникла необходимость начать работы по реконструкции тепловой сети на перекрестке улиц Революции и Николая Островского раньше, чем планировалось. Мы рассчитываем, что работы завершатся 24 августа, и тогда автобус вновь пойдет по прежнему маршруту.

Напомним, в связи с реконструкцией тепловой сети ограничено движение транспорта через перекресток улиц Революции и Николая Островского. При этом выезд с улицы Островского на перекресток с улицей Революции в обоих направлениях возможен только направо.

До 24 августа в сторону Средней дамбы автобусы №4, №36, №61 и №67 от улицы Пушкина ходят по улицам Сибирская и Революции. Автобус маршрута №33 от улицы Луначарского идет по улицам Сибирская и Революции. А автобус №63 сворачивает с Сибирской на улицу Революции.

В обратном направлении эти автобусы ходят по прежнему маршруту.