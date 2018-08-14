2018-08-14T07:39:41+03:00
Общество

Пермская модель украсит обложку журнала Vogue

Наташа Поли, Ирина Шейк и Наталья Водянова снялись в модной фотосессии
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Наташа Поли, Ирина Шейк и Наталья Водянова. Фото: globallook.comНаташа Поли, Ирина Шейк и Наталья Водянова. Фото: globallook.com
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Сентябрьская обложка модного журнала Vogue выйдет с фотографией трех российских супермоделей. Наташа Поли, Ирина Шейк и Наталья Водянова снялись в модной фотосессии, посвященной 20-летию со дня выхода первого российского журнала Vogue.

Супер-модели предстали в одинаковых мини-платьях с глубоким декольте. На обложке они запечатлены идущими босиком. «Три подружки-красотки», - оценили пользователи соцсетей фото обложки, опубликованной в Инстаграм.

Обложка журнала. Фото: instagram.com

Обложка журнала. Фото: instagram.com

Напомним, Наташа Поли – это псевдоним Натальи Полевщиковой, пермячки, дебют на подиуме которой состоялся в 2004 году, после чего журнал Vogue включил Наташу Поли в ТОП-30 лучших моделей 2000-х годов. Сейчас Наташа Поли является одной из самых востребованных российских моделей.

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