2018-08-14T10:21:32+03:00
Происшествия

В Чусовом столкнулись автомобиль и автобус, погибли два человека

Еще два пассажира легковушки оказались в больнице
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы ГИБДДФото пресс-службы ГИБДД
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Вечером 13 августа в Чусовом произошло страшное ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, по улице Юности в сторону улицы Заозерная двигался автомобиль «Рено Логан». По предварительной информации, 44-летний водитель легковушки превысил скорость у перекрестка и столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении.

- В результате аварии водитель «Рено» скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Позже сотрудникам полиции удалось его задержать.

Скриншот с видео из паблика "ЧП Чусовой"

Скриншот с видео из паблика "ЧП Чусовой"

В аварии погибли 42-летняя пассажирка и 26-летний молодой человек. Еще одна 39-летняя женщина и 31-летний мужчина доставлены в больницу с различными травмами.

- В отношении водителя составлены административные протоколы, - сообщили в ведомстве. - По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Как нам рассказал источник в ГИБДД, водитель легковушки, как и его пассажиры, находились в состоянии алкогольного опьянения. За некоторое время до аварии они распивали спиртное вместе. Но так как водитель скрылся с места ДТП, доказать, что он был пьян во время столкновения с автобусом, будет сложно.

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