В Перми презентуют фильм «Тобол» по роману Алексея Иванова

СЕГОДНЯ 05:05 2018-08-13T18:04:02+03:00

Также на фестивале «Гений места» покажут балетное закулисье и расскажут о «Реальных пацанах»

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23 августа в Перми вновь откроется фестиваль «Гений места». В течение 4 дней в частной филармонии «Триумф», библиотеке имени Горького и «Лето Парке» будут проходить лекции, дискуссии, мастер-классы выставки, концерты и встречи с известными людьми. Расскажем о самых интересных событиях фестиваля.

Продюсер фильма «Тобол» Олег Урушев презентует картину, поставленную по одноименному роману Алексея Иванова. Полнометражный художественный фильм выйдет в широкий прокат в 2019 году, а премьера состоится в Тобольске осенью 2018 года. Встреча с продюсером пройдет в «Триумфе» 26 августа в 12 часов.

В этот же день в «Лето-парке» на городской эспланаде один из актеров и сценаристов «Реальных пацанов» Станислав Тляшев (Эдик) расскажет о влиянии сериала на образ города и жителей. Начало в 18 часов.

Известный английский банкир Стюарт Лоусон два года назад по приглашению экономического факультете университете гостил в Перми и побывал на балете. Увиденное его потрясло. С тех пор он регулярно приезжал в Пермь и проводил часы за фотографированием труппы. Результат его двухлетней работы будет представлен на выставке «За кулисами» («Inside the Ballet»), которая откроется 25 августа в «Триумфе». Автор надеется, что его фотографии позволят зрителю заглянуть за кулисы балетной жизни Пермского театра оперы и балета и испытать тот восторг, который пережил он сам.

С увлекательным путеводителем по психическим расстройствам «С ума сойти» пермяков познакомит автор книги - журналист Антон Зайниев. Встреча состоится 25 августа в 16 часов в библиотеке Горького.

«Малахитовая борода, хрустальные кости» - доцент кафедры культурологии Уральского университета Евгений Рабинович расскажет о трехсотлетней истории нелегальной или полулегальной добычи, обработки и продажи уральских самоцветных и поделочных камней. Лекция пройдет 26 августа в 12 часов в «Лето-парке».