Пермяки выбрали лучшую новостройку

СЕГОДНЯ 07:19 2018-08-14T07:22:12+03:00

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Накануне Дня строителя на портале недвижимости «Метросфера» завершилось голосование за самый популярный объект жилищного строительства, сданный в эксплуатацию за год, минувший с прошлого Дня строителя. За народное признание боролись 40 новостроек. 6 августа был определен победитель - им стал жилой комплекс «Солдатская слободка» от «СтройПанельКомплекта». Именно он набрал наибольшее количество голосов.

Торжественное награждение состоялось на праздничном мероприятии в честь Дня строителя, которое прошло в СК им. Сухарева 7 августа. Дипломы вручала директор портала о недвижимости «Метросфера» Елена Логинова.

- Народное признание - самый высокий фактор оценки наших достижений. Развитие компании, ее перспективные проекты и ежедневная деятельность направлены на реализацию комфортных и качественных новостроек для жителей города и края! Благодарим пермяков за доверие и высокую оценку нашего труда! - отметил генеральный директор СПК Виктор Суетин.

Фото пресс-службы "СтройПанельКомплект"

Вторая очередь комплекса «Солдатская слободка» была сдана в апреле 2018 года. Новоселами дома стали 187 семей. Современный объект с качественной придомовой территорией и потрясающими панорамными видами получил множество теплых отзывов жителей и преобразил ландшафт исторического центра нашего города. При реализации проекта застройщик провел процедуру расселения ветхого и аварийного жилья, тем самым внеся вклад в облагораживание облика центрального района.

Фото пресс-службы "СтройПанельКомплект"

Сегодня на площадке строится третий подъезд комплекса, и уже в будущем году здесь вновь будут встречать новоселов.

Отдел продаж «СтройПанельКомлпект»

ул. Монастырская, 12б, тел. (342) 214-05-11

Строительные декларации и вся информация об объектах расположена на сайте застройщика www.spk.perm.ru