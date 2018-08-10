Пермякам, купившим путевки в «Натали турс» вернут всего лишь по 4,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-10T10:29:34+03:00

В Перми путевки от "Натали Турс" купили несколько сотен человек. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

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Более 850 туристов, пострадавших от аннулирования их путевок туроператором «Натали Турс», обратились в Роспотребнадзор. Большинство из них – жители Москвы и Санкт-Петербурга, но в их числе есть и пермяки, чьи отпуска были испорчены.

Напомним, в начале июля один из крупнейших туроператоров страны заявил об аннулировании всех оплаченных туров до 30 сентября включительно. При этом в «Натали Турс» пообещали решить вопрос о компенсациях туристам, заплатившим за свои путевки.

В пермском представительстве турфирмы сообщили, что договоры со всеми туристами были заключены с оператором «Панорама Тур», входящим в группу компаний «Натали».

- Сроки компенсации аннулированных туров пока не определены, как только будет составлен реестр, вся информация будет размещена на официальном сайте компании, - рассказала директор представительства.

Но в Российском союзе туриндустрии сообщили, что те клиенты «Натали Турс», которые купили путевки через «Панораму Тур», сможет получить за несостоявшиеся туры только по 4,5 тысячи рублей. Дело в том, что всего через «Панораму Тур» было продано более 12 тысяч путевок. А сумма фингарантий туроператора – всего 55 миллионов.

- Так как банкротство не объявлено и туроператор не объявил о прекращении деятельности, туристы не могут получить компенсацию через страховую компанию, - рассказала исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина.

Тем временем прокуратура Москвы по итогам проверки «Натали Турс» потребовала возбудить уголовное дело в отношении туроператора.

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