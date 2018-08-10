Звездопад 13 августа в Перми 2018: где лучше всего наблюдать за метеорным потоком

СЕГОДНЯ 14:13 2018-08-10T14:32:17+03:00

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13 августа нас ждет самый красивый звездопад года. В этот день можно будет увидеть максимум активности метеорного потока Персеиды. Он образуется остатками хвосты кометы Свифта — Таттла. Множество мелких частиц влетают в атмосферу Земли со скоростью 212 тысяч километров в час. Они начинают загораться на высоте примерно в 70 километрах над Землей. Некоторые - наиболее крупные - будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркие струйки. Можно успеть загадать желание.

К сожалению, когда метеорный поток достигнет своего пика, сказать пока сложно. Предугадать, насколько насыщенным будет «звездопад» также невозможно. Но в любом случае, по прогнозам астрономов, можно будет наблюдать в небе от 50 до 100 падающих метеоров в час. А если повезет, то и до 200, как в прошлом году.

- Любоваться ночным небом и загадать желание на падающую звезду лучше всего за городом, - говорит специалист Пермского планетария Иван Трапезников. - Там вам не будут мешать огни города, разные шумы. Советуем вам найти небольшую возвышенность, откуда лучше наблюдать за небом. Метеорный поток будет хорошо виден в ночном небе невооруженным взглядом.