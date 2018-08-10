Одного из подростков, устроивших резню в пермской школе, отправят на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 10:39 2018-08-10T10:42:56+03:00

Молодой человек признан невменяемым. Второго будут судить за покушение на убийство нескольких человек

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Подросток, который в январе этого года, устроил жуткую резню в одной из пермских школ, признан невменяемым. Решается вопрос о том, чтобы отправить его на принудительное лечение.

ЧП, напомним, случилось утром 15 января в школе 127. Двое подростков, спрятав лица под темными капюшонами, ворвались в кабинет, где шел урок труда в 4-м "Б". В этот момент классный руководитель Наталия Шагулина объясняла ученикам, как мастерить поделки из дерева.

Парни напали с ножом на женщину (она получила 17 ударов), а потом стали бить малышей - старались наносить удары по голове и шее, чтобы уж наверняка убить. С колотыми и резаными ранами в больницу были доставлены девять четвероклашек и их учительница, которая бросилась на защиту детей. После резни нападавшие пытались убить друг друга, их доставили в больницу и прооперировали. Их арестовали прямо в больнице. 16-летнему Александру (он ученик этой школы) и 17-летнему Льву предъявили обвинение в покушении на убийство нескольких человек.

По одной из версий, Лев был поклонником темы массовых убийств в школах США. Не исключено, что пермский подросток пытался повторить "подвиг" американских сверстников. Известно, что уже несколько лет юноша страдает психиатрическим расстройством.

После лечения обвиняемых отправили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве. Экспертиза продолжалась почти полгода. Все это время подростки находились в СИЗО, в «Бутырке». Это рядом с институтом Сербского.

Как сообщил наш источник в следствии, экспертиза подтвердила, что Лев имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем. Он признан невменяемым, то есть в момент совершения преступления он не осознавал общественную опасность своих действий. В этом случае парень может избежать уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос о том, чтобы применить в отношении подростка меры медицинского характера. Скорее всего, по решению суда его отправят на принудительное лечение в одну из психиатрических клиник.

Второму нападавшему предъявлено обвинение в покушении на убийство нескольких человек, в том числе - несовершеннолетних детей.

Сейчас обвиняемые и потерпевшие знакомятся с материалами уголовного дела, эта процедура может занять не один месяц. После чего дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Далее - в суд.

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