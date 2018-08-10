2018-08-10T07:19:07+03:00
Звезды

Мама Коляна из «Реальных пацанов» перевоплотилась в Ольгу Бузову

Марина Федункив выступила в шоу «Деньги или позор»
Константин КЯКИНЕН
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фото: ТНТ4фото: ТНТ4
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Марина Федункив (мама Коляна из «Реальных пацанов») на своей страничке в Instagram часто высмеивает Ольгу Бузову и ее образ. Это роль настолько органична, что актриса решила сыграть любимый персонаж в шоу «Деньги или позор».

- Вообще хотелось бы уже какую-то серьезную роль сыграть, - прокомментировала Марина Федункив свой выбор. - Я не скажу, что целенаправленно ищу ее, просто пока чувствую желание. По образованию я театральный режиссер, поэтому вижу себя не только на сцене, но и за кулисами. В следующем году хочу сделать свой антрепризный спектакль. Сама буду играть, и сама буду ставить.

Кроме того, в шоу Марина Федункив предсказала: будут ли губы Екатерины Варнавы помещаться в дверь, на ком женится Батрутдинов и что будет продавать в метро Митя Фомин.

Передача с Марина Федункив выйдет на канале ТНТ4 13 августа в 23:30

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