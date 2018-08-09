В Перми журналистам показали, как ремонтируют тепловые сети

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-09T08:56:59+03:00

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В Перми состоялся пресс-тур по тепловым сетям, которые реконструируют Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания». Журналистам продемонстрировали ход работ на ряде объектов в центре краевой столицы: улицах Краснова, Пермской, Газеты «Звезда», Крисанова и Островского.

Как смогли убедиться журналисты, процесс реконструкции тепловых сетей находится на разных стадиях. На улицах Н. Краснова (участок между улицами Газеты «Звезда» и Горького длиной 325 метров диаметром 300 мм) и Пермской (участок между Комсомольским проспектом и улицей Газеты «Звезда» длиной 450 метра диаметром 500 мм) работы по обновлению теплопроводов только стартовали, и сейчас здесь проводится раскопка и начинается демонтаж изношенных труб.

На улице Н. Крисанова (между Ленина и Петропавловская) энергетики уже закончили монтаж современных теплопроводов в надежной пенополиуретановой изоляции длиной 220 м диаметром 500 мм, и готовятся к врезке новых участков. А на улице Газеты «Звезда» (между Ленина и Пермской) полностью завершена перекладка и монтаж участка сети длиной 175 метров с увеличением диаметра до 500 мм, и идет восстановление благоустройства: готовится к укладке верхний слой асфальта, устанавливаются бордюры, асфальтируется тротуар. Всего в рамках пресс-тура было показано 5 объектов реконструкции в центре города общей протяженностью тепломагистралей 1530 метров.

Все мероприятия по подготовке тепловых сетей Перми к отопительному сезону 2018-2019 годов идут в рамках федеральной программы «Т Плюс» «Re:Конструкция». Замена «тепловых артерий» города проводится по единому стандарту: места раскопок оборудованы заграждениями для безопасности пешеходов и автолюбителей, сроки проведения работ размещены на заметных информационных баннерах. Обязательное условие – восстановление благоустройства по завершении реконструкции: подрядные организации укладывают дорожное покрытие, асфальтируют тротуары, устанавливают бордюры.

Как отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко, энергетики видят результат своих усилий.

- В 2017 году в Перми было обновлено 16 километров тепломагистралей, что позволило значительно снизить уровень повреждаемости теплопроводов и число обращений граждан, - рассказал Максим Рябенко. - В планах на 2018 год – перекладка еще 10 километров, плюс будут отремонтированы 16 километров тепловых артерий.

Энергетики попросили горожан с пониманием отнестись к вынужденному дискомфорту от временно перекрытых улиц. Батареи для обогрева квартир и кран с горячей водой есть в каждой квартире, поэтому летние ремонты теплосетей важны для всех жителей Перми, напоминают в ресурсоснабжающей компании.