В Пермском марафоне примет участие 5-месячный мальчик

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-09T15:23:13+03:00

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До старта Пермского международного марафона еще месяц, но уже сейчас количество участников превысило 6 тысяч человек. Самый юный - 5-месячный Миша Гаврилов из Полазны.

- У нас очень спортивная семья, - рассказывает его мама, 32-летняя Галина Гаврилова. - Я и мой 9-летний сын Дима часто участвуем в спортивных мероприятиях, которые проходят у нас в Полазне. Недавно я заняла 3-е место в пробеге на 2,5 километра, а Дима занял 4-е место в беге на километр.

Галина и ее старший сын Дима. Фото из соцсетей

Еще в прошлом году Галина хотела принять участие в Пермском марафоне, но потом узнала радостную новость - в семье будет пополнение.

- Но уже через несколько месяцев после родов я вошла в привычный режим, - рассказывает Галина. - Я решила брать с собой на пробежки Мишу. Он, конечно, находится в коляске. В последний раз мы пробежали 5 километров за 37 минут. Не рекорд, но все равно хорошо!

Мише «пробежки в коляске» нравятся. Так что Галина решила зарегистрировать на марафон не только себя и Диму, но еще и Мишу.

- Мы не успели купить специальную коляску, так что Миша будет «бежать» в обычной, - признается Галина. - Я выбрала короткую дистанцию, на три километра. Думаю, будет интересно. Мы не стремимся занять призовые места, просто хотим принять участие в таком грандиозном спортивном событии. Я считаю, что прививать детям любовь к спорту - это правильно. Дима, например, не только бегает, но и занимается лыжами.

Отметим, что на Пермский международный марафон уже зарегистрировались участники из восьми стран мира - Иордании, Италии, Катара, Норвегии, России, Руанды, Таджикистана, Турции. Самый опытный участник - 87-летняя жительница села Черновское, она зарегистрирована на дистанцию в 3 км.

- Абсолютных победителей-марафонцев среди мужчин и женщин ожидают призы в 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе администрации. - По традиции мероприятие пройдет в два дня. 8 сентября - выдача стартовых пакетов, работа выставки-продажи спортивных товаров и услуг, мастер-классы, Pasta party, спортивное шоу. 9 сентября - разминка, забеги и подведение итогов.