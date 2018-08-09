2018-08-09T11:18:04+03:00
Общество

Частичное солнечное затмение 11 августа в Перми: во сколько начнется и где можно будет посмотреть

Смотреть на Солнце можно только через специальные светофильтры, иначе можно ослепнуть
Константин КЯКИНЕН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Пермяки смогут увидеть солнечное затмение 11 августа. В Перми и его окрестностях для наблюдения будет закрыто около 19 процентов Солнца - затмение является частным. Именно частным, а не частичным, уточнили в планетарии.

- Частное солнечное затмение начнется в 14.17, - говорит заместитель директора пермского планетария Екатерина Пустозерова. - Его максимум придется на 14.56, а завершится оно в 15.36. Затмение будет хорошо видно из любой точки Перми, но смотреть на Солнце без защиты нельзя, можно ослепнуть.

Наблюдать затмение лучше всего через специальные фильтры. Можно воспользоваться старым дедовским способом - закоптить стекло на свечке либо взять очки для сварки. Если завалялась старая дискета - тоже отлично подойдет. А обычные солнцезащитные очки и фотопленка не обеспечивают достаточной защиты зрения.

В пермском планетарии также сказали, что в нашем городе видно не каждое солнечное затмение, поэтому пропустить его никак нельзя.

- Приходите смотреть на затмение вместе с нами, - предлагает Екатерина. - Планетарий организует наблюдение затмения с видовой площадки. У нас телескопы со специальными фильтрами. Начало просмотра - в 14.20. Посмотреть на Солнце в телескопы смогут все желающие. Достаточно купить билет в планетарии. Места всем хватит. К примеру, за лунным затмением 27 июля у нас наблюдали около 800 человек.

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