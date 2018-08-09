Пермские нефтяники выбрали лучших из лучших

СЕГОДНЯ 11:05 2018-08-09T11:10:20+03:00

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На площадке цеха добычи нефти и газа №6, расположенной в Бардымском районе, собрались более сотни добытчиков «черного золота». Здесь состоялся финал 49-го конкурса профессионального мастерства предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а также подрядных и сервисных организаций. За звания лучших в своей специальности боролись 133 неф-тяника. Состязания шли в

11 номинациях.

- Трудовые соревнования давно стали неотъемлемой частью корпоративной культуры нашей компании. Желаю всем участникам бескомпромиссной борьбы, - напутствовал участников конкурса первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин.

Команда спасателей идет на помощь

По традиции конкурс проходил в два тура. Во время первого участники демонстрировали

теоретические знания, а во втором - умение применять их в ежедневной работе. И это было не просто состязание профес-сионалов, но настоящее зрелищное мероприятие.

На площадке, где соревновались спасатели нештатных аварийно-спасательных формирований, участников конкурса встречал «конный пожарный ход». Манекен, одетый в пожарный костюм, восседал на тележке с деревянной бочкой, сзади него - насос с надписью «Сонинъ. Пермь». Под дугой висел колокольчик, заменявший пожарную сирену. Более ста лет назад на нештатные ситуации выезжали именно такие экипажи. Кстати, это оборудование и до сих пор действует. Но нынешние спасатели боролись с огнем с помощью огнетушителей и мотопомпы.

- На первом этапе спасатели должны ликвидировать условный пожар с помощью огнетушителя, - рассказал Александр Патраков, заместитель начальника цеха ЦДНГ-6. - Для этого устанавливаются поддоны с горючей смесью и поджигаются. Состязания идут на скорость. Следующий этап - участники должны подключить пожарную помпу и с определенного расстояния направить струю воды из шланга в мишень. В ее середине - отверстие, через которое вода наполняет емкость, находящуюся сзади мишени. Как только емкость наполнится - поднимется флажок. И третий этап - локализация аварийного разлива нефти и его ликвидация.

Также спасателям необходимо было оказать первую медицинскую помощь «пострадавшему».

Если все остальные конкурсанты соревновались по своей основной специальности, то для спасателей эта работа - дополнительная, хотя и не менее важная. На своих рабочих мес-тах они - операторы по добыче нефти и газа, но в случае необходимости каждый из них готов вступить в борьбу с огнем. Для этого все нештатные аварийно-спасательные формирования проводят два раза в год плановые тренировки - на реке и на крупных предприятиях.

В 49-м конкурсе состязались три команды, каждая по пять человек, - из Осы, Чернушки и Полазны. Полазненцы и стали победителями. Именно они быстрее всех смогли выполнить задания и справиться с возгоранием.

Сварщики

Соревновались в конкурсе и представители совсем, казалось бы, не нефтяных специальностей. К примеру, электрогазосварщики. Но и без них в нефтяном деле нельзя. Они сваривают трубопроводы для транспортировки нефти. Вот и на конкурсе участники должны были сварить две трубы диаметром 159 миллиметров под углом в 45 градусов.

- Главные критерии - качество соединения, надежность и долговечность шва, - объяснил судья в категории «Электросварка» Алексей Устинов. - Шов проверяют вначале визуально, а потом и с помощью рентгена. Хочу отметить, что год от года навыки конкурсантов растут. Ошибки они делают все реже.

Первое место среди электрогазосварщиков занял Иван Кардашин из ЦДНГ №1.

Самый юный участник

Хотя в конкурсе участвовали представители 11 разных специальностей, основное внимание было приковано к главной неф-тяной профессии - оператор по добыче нефти и газа. В этой номинации состязания шли в двух категориях - основной конкурс и конкурс среди молодых специалистов.

- Соревнования среди молодых специалистов мы начали проводить лет 15 назад, - напомнил представитель Совета ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Михаил Макаров. - И тогда они состязались отдельно. Молодые нефтяники не могли видеть, как на соседней скважине работают опытные мастера. И очень здорово, что сейчас конкурс проводится на одной площадке. Это позволит молодежи перенимать опыт.

Самым юным участником состязаний стал студент третьего курса краевого политехнического колледжа Иван Поперечный. В колледже внедрена дуальная модель образования будущих нефтяников и построен первый и единственный в крае центр практического обучения и повышения квалификации «Полигон» - полноразмерная имитация кустовой нефтяной площадки.

- К конкурсу я готовился вначале на «Полигоне» в колледже, а потом уже вместе с представителями «ЛУКОЙЛа», которые сегодня тоже среди участников, - рассказал Иван Поперечный. - Считаю, что я выступил достойно. Сдал теорию неплохо. И на площадке все в целом удалось, хотя мог бы лучше. Надо было быстрее все делать, но я волновался. Все же не в колледже выступал, тут все серьезнее. Зато я получил большой опыт. Очень надеюсь, что и в дальнейшем буду участвовать в конкурсе профмастерства, только уже в составе «ЛУКОЙЛа».

- Мы готовим студентов по 24 специальностям, но «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» - единственное предприятие, которое позволяет нашим учащимся участвовать в профессиональных соревнованиях, - отметил директор краевого политехнического колледжа Михаил Азанов. - У ребят большой стимул выиграть во внутреннем соревновании, чтобы состязаться наравне со взрослыми, потому что участников конкурса профмастерства потом обычно приглашают на работу в «ЛУКОЙЛ». На них уже посмотрели, увидели, чего они стоят, что умеют.

Фото: Валерий Неукрытый

Главное - надеяться на победу

Состязания среди операторов по добыче нефти и газа проходили на рабочих скважинах, на которых стояли яркие нефтяные качалки. Во время конкурса оператор быстро оценивал состояние оборудования, проверял приводные ремни и сальниковое устройство, громко проговаривая каждое свое действие. Все операции оценивались и на скорость, и на правильность выполнения.

Победителем в главной номинации конкурса стал оператор 6-го разряда ЦДНГ №1 Иван Березий. Он поделился секретом своей победы.

- В первую очередь нужно большое желание работать, упорно готовиться, уделять больше времени тренировкам и надеяться на победу, - рассказал Иван Березий. - Готовился к конкурсу я и дома, и на работе. В краевых соревнованиях участ-вую в первый раз. Захотелось выступить, показать себя - и, считаю, мне это удалось. Теперь в следующем году буду представлять «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на всероссийском конкурсе.

Помогал Ивану готовиться к состязаниям его тезка - Иван Орлов, который в прошлом году выиграл международный конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

- Волновался за Ивана больше, чем когда сам соревновался, - признался Иван Орлов.

В итоге в неофициальном командном зачете среди всех цехов добычи нефти и газа победил ЦДНГ №1, работники которого стали лучшими в пяти номинациях. Второе и третье места у ЦДНГ №6 и ЦДНГ №2.

- Конкурс профмастерства имеет глубокие корни, - сказал представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков. - Эта традиция была заложена еще в советские времена и продолжается вот уже 49 лет. Компания«ЛУКОЙЛ» всегда уделяет большое внимание кадровой политике, а эти конкурсы показывают готовность наших подразделений. Пройдя строгий конкурсный отбор в своих коллективах, к финалу приходят лучшие из лучших. В состязании с коллегами из других территорий они приобретают богатый опыт, те навыки, которые будут помогать им и в обычной рабочей обстановке. Следующий год будет юбилейным: 90-летие пермской нефти и 50-й конкурс профмастерства. Думаю, что на следующий год на конкурсе развернется еще более острая борьба.

Награды победителям вручал представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Главное для участников конкурса - все надо сделать быстро и правильно.