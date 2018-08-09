В Прикамье спасатели два дня вытаскивали щенков из-под железобетонных плит

СЕГОДНЯ 07:08 2018-08-09T07:12:23+03:00

Один из щенков, к сожалению, не дождался помощи и умер

Изменить размер текста: A A

В Кунгуре 7 и 8 августа спасатели городской службы и волонтеры извлекали щенков из-под железобетонных плит на улице Ленина в районе автоколонны.

В первый день спасатели поднимали плиты гидравлическим инструментом, но сумели вытащить только трех щенков. Для того, чтобы спасти остальных, потребовалась тяжелая техника, сообщили в Кунгурской городской службы спасения.

Фото: Кунгурская городская служба спасения

На второй день на место спасательных работ подъехал 25-тонный автокран. С его помощью удалось убрать семь железобетонных плит, из-под которых достали еще четырех щенков. К сожалению, один из них был мертв.

Все собаки переданы в приют. Спасатели и волонтеры выразили признательность стропальщику и автокрановщику за помощь в извлечении щенков.

Фото: Кунгурская городская служба спасения

Ранее в Прикамье автомобиль сбил лося и скрылся. С начала этого года на дорогах региона погибли 53 диких животных.