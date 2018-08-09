2018-08-09T07:12:23+03:00
Общество

В Прикамье спасатели два дня вытаскивали щенков из-под железобетонных плит

Один из щенков, к сожалению, не дождался помощи и умер
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Кунгурская городская служба спасенияФото: Кунгурская городская служба спасения
Изменить размер текста:

В Кунгуре 7 и 8 августа спасатели городской службы и волонтеры извлекали щенков из-под железобетонных плит на улице Ленина в районе автоколонны.

В первый день спасатели поднимали плиты гидравлическим инструментом, но сумели вытащить только трех щенков. Для того, чтобы спасти остальных, потребовалась тяжелая техника, сообщили в Кунгурской городской службы спасения.

Фото: Кунгурская городская служба спасения

Фото: Кунгурская городская служба спасения

На второй день на место спасательных работ подъехал 25-тонный автокран. С его помощью удалось убрать семь железобетонных плит, из-под которых достали еще четырех щенков. К сожалению, один из них был мертв.

Все собаки переданы в приют. Спасатели и волонтеры выразили признательность стропальщику и автокрановщику за помощь в извлечении щенков.

Фото: Кунгурская городская служба спасения

Фото: Кунгурская городская служба спасения

Ранее в Прикамье автомобиль сбил лося и скрылся. С начала этого года на дорогах региона погибли 53 диких животных.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье заключенная пожаловалась, что она в колонии похудела до 40 кг
На ТОСЭР «Чусовой» появится два новых резидента
8 августа в Перми наблюдался свадебный бум
6 популярных российских блогеров посетят самые знаковые места Пермского края
В Прикамье автомобиль сбил лося и скрылся
Новую стену Цоя откроют в Перми 15 августа
В Соликамске обнаружили тело мужчины, утонувшего больше месяца назад
В Перми осудили двух налетчиков, которые молотком избили хозяина квартиры и ограбили
В Перми пройдет первый конкурс красоты для дам старше 50 лет
16-летняя жительница Прикамья попала в больницу с истощением
В Прикамье полицейские и бойцы Росгвардии взяли банду вымогателей
Частичное солнечное затмение в Перми 11 августа
В Прикамье водитель отправился в колонию за повторное вождение в пьяном виде
МЧС: очень сильные дожди пройдут в Пермском крае
В Лысьве пройдет V фестиваль малой авиации «Взлётка»
В Прикамье осужден начальник службы безопасности исправительной колонии №12
Общественники нашли нарушения на пляже у Мотовилихинского пруда
В Чайковском водитель КамАЗа отправится в колонию за смертельное ДТП
В Перми «Выходные на набережной» будут посвящены здоровому образу жизни
В Перми на свет появились мальчики-тройняшки
В Прикамье ограбили беспомощную пожилую женщину
В Перми 7-летний велосипедист попал под машину
Пермячка отсудила у торгового центра 30 тысяч рублей за падение на мокром полу
В Перми ищут 65-летнего мужчину, который сел в автобус №16 и пропал