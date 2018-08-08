Пермские власти: «Пробки неизбежны»

СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-08T07:47:07+03:00

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Улицу Уральскую от цирка до улицы Розалии Землячки закрыли полностью. И автомобилисты сразу прочувствовали это на себе. На улицах Лебедева и КИМ постоянно выстраиваются длинные пробки.

- Пробки неизбежны, так как на ремонт закрыта довольно серьезная транспортная артерия, - говорит Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта Перми. - Были оставлены для проезда параллельные и пересекающие улицы, такие, как Братьев Вагановых и Розалии Землячки. Автомобилистам и пассажирам надо немного потерпеть, тем более лето, многие в отпусках, машин стало меньше. Мы же пережили в прошлом году ремонт Северной Дамбы, сейчас ездим по ней и радуемся.

Наши читатели жаловались на то, что одновременно с ремонтом улицы Уральской идут работы и на соседних улицах: Розалии Землячки и Василия Соломина. Но, как уверил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, эти работы на скорость машин не влияют, так как подрядчики ремонтируют бордюры, движение при этом не ограничивается.

- Транспорт задерживает светофор на перекрестке улиц Розалии Землячки и Лебедева, - пояснил Максим Кис. - Скорость замедляется из-за того, что на этом небольшом перекрестке встречаются два больших потока машин, движение которых должен регулировать этот светофор.

Автобусы, соединяющие Мотовилиху с центром города, пока идут в объезд по улицам Розалии Землячки, Лебедева и Крупской. В обратном направлении – по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов.

- Графики движения автобусов мы скорректировали, - рассказала Анна Орлова. - И они выполняются. Автобусы не стоят, отстают от графика на 1 - 2 минуты, не больше. Когда шел ремонт Камского моста, нам пришлось серьезно менять расписание движения автобусов. Но мы мониторим ситуацию. Если будут заторы, будем изменять графики.

Напомним, планируется, что трамвай по улице Уральской пустят в начале сентября, а автомобильное движение откроют в октябре.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучал опрос автомобилистов, стоящих в пробке на улице Лебедева.

«Стоим уже 10 минут. Здесь очень большие пробки. И не объехать никак. Так вот стоим, разговариваем о жизни, о том, когда нам сделают дороги и какие у нас развязки».

«Сидим, музыку слушаем. Все стоят, и я стою. А что делать, терпеть надо, раз работы идут. Мы с женой пенсионеры, нам торопиться некуда».

«Я спокойно к пробкам отношусь. Я терпеливый человек».

«Мешают пробки, ни проехать, не пройти. Хоть бы постепенно бы делали, вначале одну улицу, потом вторую. Вчера здесь простоял минут сорок».

«Когда от цирка вниз делали Северную дамбу, могли бы сразу закрыть улицу Уральскую и сделать ее до цирка. А то получилось - вначале там ремонт, теперь тут. Стоим теперь, теряем бензин и время».

"Вся Мотовилиха стоит. Многие на работу опаздывают. Объезжаю пробки, как придется».