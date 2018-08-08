В Прикамье тело 27-летней девушки, пропавшей в июле, найдено в реке Усьва

СЕГОДНЯ 09:10 2018-08-08T09:16:30+03:00

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Останки тела пропавшей в июле 27-летней Татьяны М. нашли в реке Усьва вблизи рабочего поселка Усьва Гремячинского городского поселения, сообщает пресс-служба краевого следственного комитета.

36-летнему знакомому девушки предъявлено обвинение в совершении убийства. 7 августа ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, 22 июля девушка позвонила отцу и сказала, что она с молодым человеком поехала в Пермь, чтобы устроиться на работу. Татьяна обещала отцу, что перезвонит ему, как только приедет в город, но пропала. Когда отец стал звонить дочери, на телефонный звонок ответил ее молодой человек и сообщил, что привез ее Пермь и высадил на улице.

- Удалось установить, что они с другом останавливались в кафе в Чусовом, где Таня зачем-то купила сим-карту, - рассказывал отец «Комсомолке». – Камеры наблюдения показывают, что в Пермь ее друг приехал уже без нее, разыскать его не удается. Парень не отвечает на звонки.

По данным следствия, в Губахе в своей квартире мужчина убил девушку во время ссоры. После этого он попытался скрыть следы преступления и спрятать тело.

- Места возможного сокрытия тела тщательно осмотрены следователями-криминалистами с применением высокотехнологичной криминалистической техники, - сообщили в краевом следственном комитете. - В ходе осмотра останки тела убитой женщины были обнаружены в реке Усьва вблизи рабочего поселка Усьва Гремячинского городского поселения.