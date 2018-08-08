2018-08-08T08:12:42+03:00
Происшествия

В Перми нашлась 11-летняя девочка

Сбор волонтеров отменен
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ПСО "Поиск пропавших детей"фото: ПСО "Поиск пропавших детей"
Изменить размер текста:

Через несколько минут после объявления о сборе добровольцев для поисков 11-летней девочки, школьница нашлась. Сотрудники пермской полиции обнаружили пропавшую девочку у подруги.

Напомним, что 7 августа из дома по ул. Строителей в микрорайоне Парковый в 18 часов ушла 11-летняя Ксения Дебова и до сих пор не вернулась. Вчера родственники девочки подали заявление в полицию. Девочка раньше не пропадала. Мама обзвонила всех подруг и знакомых, но никто не знает, где находится Ксения.

Приметы девочки: рост 158 см, выглядит лет на 12-13 лет, среднего телосложения, волосы длинные до пояса, тёмные и собраны в хвост. Глаза зеленые.

Была одета в белую бейсболку с символикой фирмы "Адидас", белую футболку, легенсы джинсовой окраски, золотистые босоножки.

Сбор волонтеров был назначен сегодня в 10 утра у отделения полиции в микрорайоне Парковый.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Он мечтал видеть, как дети растут": вахтовика из Новосемейкино, разбившегося в крушении МИ-8 в Красноярском крае, дома ждали жена и сын
Коллеги Сергея Веретенникова не могут поверить в случившееся и вспоминают, как вместе хотели наконец-то найти работу дома, рядом с семьей и завязать с такой жизнью
Новости 24
В Чайковском водитель КамАЗа отправится в колонию за смертельное ДТП
В Перми «Выходные на набережной» будут посвящены здоровому образу жизни
В Перми на свет появились мальчики-тройняшки
В Прикамье ограбили беспомощную пожилую женщину
В Перми 7-летний велосипедист попал под машину
Пермячка отсудила у торгового центра 30 тысяч рублей за падение на мокром полу
В Перми ищут 65-летнего мужчину, который сел в автобус №16 и пропал
В Пермском крае 38 алкоголиков и наркоманов лишены водительских прав
Дело о гибели 14-летней девочки в Краснокамске передано в Главк СКР
В Перми осудят бывшего министра спорта края
51-летняя пермячка скончалась из-за неправильного лечения
В Перми Volkswagen Golf сбил 70-летнего велосипедиста
В Перми общественники обнаружили нелегальный мини-рынок
В Прикамье экс-газовик ворвался в квартиру пенсионера и избил его, требуя деньги
МЧС предупреждает, что грозы и сильные порывы ветра ожидаются и в среду
В Перми в День физкультурника в экстрим-парке пройдет большой спортивный праздник
В Заозерье не смогли спасти 15-летнего подростка, который тонул и звал на помощь
В Прикамье водитель автобуса, по чьей вине погиб человек, получил два года колонии
Пермяки примут участие в развитии цифровой экономики региона
В Перми горел девятиэтажный дом, один мужчина погиб
В Пермском крае мужчина продавал фальшивые старинные ложки и монеты
В Перми самолет Москва-Нижневартовск совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира
В Перми мастер производственного участка выплатил рабочему компенсацию за полученные ожоги
В Пермском крае грабитель, напавший на микрофинансовую организацию, получил четыре года колонии
В Перми на 70-м году жизни скончался профессор Владимир Аликин
В Перми 77-летняя пенсионерка попала под машину
В Перми на Красавинском мосту пьяный водитель насмерть сбил пешехода