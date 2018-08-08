В Перми нашлась 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 07:30 2018-08-08T08:12:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Через несколько минут после объявления о сборе добровольцев для поисков 11-летней девочки, школьница нашлась. Сотрудники пермской полиции обнаружили пропавшую девочку у подруги.

Напомним, что 7 августа из дома по ул. Строителей в микрорайоне Парковый в 18 часов ушла 11-летняя Ксения Дебова и до сих пор не вернулась. Вчера родственники девочки подали заявление в полицию. Девочка раньше не пропадала. Мама обзвонила всех подруг и знакомых, но никто не знает, где находится Ксения.

Приметы девочки: рост 158 см, выглядит лет на 12-13 лет, среднего телосложения, волосы длинные до пояса, тёмные и собраны в хвост. Глаза зеленые.

Была одета в белую бейсболку с символикой фирмы "Адидас", белую футболку, легенсы джинсовой окраски, золотистые босоножки.

Сбор волонтеров был назначен сегодня в 10 утра у отделения полиции в микрорайоне Парковый.