В Перми нашлась 11-летняя девочка
Через несколько минут после объявления о сборе добровольцев для поисков 11-летней девочки, школьница нашлась. Сотрудники пермской полиции обнаружили пропавшую девочку у подруги.
Напомним, что 7 августа из дома по ул. Строителей в микрорайоне Парковый в 18 часов ушла 11-летняя Ксения Дебова и до сих пор не вернулась. Вчера родственники девочки подали заявление в полицию. Девочка раньше не пропадала. Мама обзвонила всех подруг и знакомых, но никто не знает, где находится Ксения.
Приметы девочки: рост 158 см, выглядит лет на 12-13 лет, среднего телосложения, волосы длинные до пояса, тёмные и собраны в хвост. Глаза зеленые.
Была одета в белую бейсболку с символикой фирмы "Адидас", белую футболку, легенсы джинсовой окраски, золотистые босоножки.
Сбор волонтеров был назначен сегодня в 10 утра у отделения полиции в микрорайоне Парковый.