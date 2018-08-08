В Перми ушла из дома и не вернулась 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 07:03 2018-08-08T07:40:05+03:00

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7 августа из дома по ул. Строителей в микрорайоне Парковый в 18 часов ушла 11-летняя Ксения Дебова и до сих пор не вернулась. Вчера родственники девочки подали заявление в полицию. Девочка раньше не пропадала. Мама обзвонила всех подруг и знакомых, но никто не знает, где находится Ксения.

Приметы девочки: рост 158 см, выглядит лет на 12-13 лет, среднего телосложения, волосы длинные до пояса, тёмные и собраны в хвост. Глаза зеленые.

Была одета в белую бейсболку с символикой фирмы "Адидас", белую футболку, легенсы джинсовой окраски, золотистые босоножки.

Всех, кто видел девочку и обладает информацией о местонахождении ребенка, просьба звонить в полицию.

Сегодня организуется сбор волонтеров. В 10 утра всех, кто хочет помочь в поиске девочки, ждут у отделения полиции в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Подлесная, 47. Координатор на месте Александр (т. 89124862259).