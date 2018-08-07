В Перми перекроют улицу Революции

СЕГОДНЯ 14:44 2018-08-07T16:57:35+03:00

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На улицах Николая Островского и Революции будут прокладывать теплосети. Поэтому на неделю, с 9 до 16 августа, на участке улицы Революции - между улицами 25 Октября и Народовольческой - будет закрыто движение по одной из проезжих частей. Автомобили в обе стороны пойдут по оставшейся части улицы, при этом поворот налево с Революции будет запрещен.

А спустя неделю будет ограничено движение по перекрестку улиц Революции и Николая Островского. Выезд с улицы Островского на перекресток будет возможен только направо.

- С 17 августа будет перекрыта серединка перекрестка, - пояснил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. – По Революции можно будет проезжать, а по Островского – нет. Подрядчик должен завершить работы до конца августа.

С 9 по 24 августа автобусы №4, №36, №61 и №67 в направлении Средней дамбы от улицы Пушкина пойдут по улицам Сибирской и Революции. В обратном направлении движение автобусов не изменится.

С 17 августа автобус №14 в направлении Юбилейного пойдет по улицам Луначарского, Сибирской, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе, в обратном направлении - по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Екатерининской.