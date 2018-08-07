2018-08-07T16:57:35+03:00
Общество

В Перми перекроют улицу Революции

Автобусы пойдут по новым маршрутам
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас на перекрестке Островского и Революции идут подготовительные работы.Сейчас на перекрестке Островского и Революции идут подготовительные работы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

На улицах Николая Островского и Революции будут прокладывать теплосети. Поэтому на неделю, с 9 до 16 августа, на участке улицы Революции - между улицами 25 Октября и Народовольческой - будет закрыто движение по одной из проезжих частей. Автомобили в обе стороны пойдут по оставшейся части улицы, при этом поворот налево с Революции будет запрещен.

А спустя неделю будет ограничено движение по перекрестку улиц Революции и Николая Островского. Выезд с улицы Островского на перекресток будет возможен только направо.

- С 17 августа будет перекрыта серединка перекрестка, - пояснил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. – По Революции можно будет проезжать, а по Островского – нет. Подрядчик должен завершить работы до конца августа.

С 9 по 24 августа автобусы №4, №36, №61 и №67 в направлении Средней дамбы от улицы Пушкина пойдут по улицам Сибирской и Революции. В обратном направлении движение автобусов не изменится.

С 17 августа автобус №14 в направлении Юбилейного пойдет по улицам Луначарского, Сибирской, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе, в обратном направлении - по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Екатерининской.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
51-летняя пермячка скончалась из-за неправильного лечения
В Перми Volkswagen Golf сбил 70-летнего велосипедиста
В Перми общественники обнаружили нелегальный мини-рынок
В Прикамье экс-газовик ворвался в квартиру пенсионера и избил его, требуя деньги
МЧС предупреждает, что грозы и сильные порывы ветра ожидаются и в среду
В Перми в День физкультурника в экстрим-парке пройдет большой спортивный праздник
В Заозерье не смогли спасти 15-летнего подростка, который тонул и звал на помощь
В Прикамье водитель автобуса, по чьей вине погиб человек, получил два года колонии
Пермяки примут участие в развитии цифровой экономики региона
В Перми горел девятиэтажный дом, один мужчина погиб
В Пермском крае мужчина продавал фальшивые старинные ложки и монеты
В Перми самолет Москва-Нижневартовск совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира
В Перми мастер производственного участка выплатил рабочему компенсацию за полученные ожоги
В Пермском крае грабитель, напавший на микрофинансовую организацию, получил четыре года колонии
В Перми на 70-м году жизни скончался профессор Владимир Аликин
В Перми 77-летняя пенсионерка попала под машину
В Перми на Красавинском мосту пьяный водитель насмерть сбил пешехода