На Сылве собрались «представители шести стран мира»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-07T13:35:22+03:00

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В минувшие выходные на живописном берегу реки Сылва прошел спортивно-творческий фестиваль «Уральские зори», в котором участвовали работники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми и их семьи. История этого праздника насчитывает почти 40 лет. Фестиваль собрал более 300 участников и болельщиков.

Главной темой мероприятия стал прошедший в России Чемпионат мира по футболу. Поэтому команды подразделений предприятия представляли одну из стран-участниц главного футбольного первенства: Мексику, Исландию, Бразилию, Германию, Колумбию и Японию. В течение дня им предстояло помериться силами как в спортивных, так и творческих состязаниях, многие из которых были посвящены футболу. Участникам нужно было пробивать пенальти в ворота «Игоря Акинфеева», где мячи встречал силуэт из фанеры в виде знаменитого полета вратаря в матче с Испанией. Зрелищным оказался и «Бампербол» – футбол в зорбах. Смешными и красочными стали творческие конкурсы – «Фифа-2018» с ударением на первый слог и домашнее задание «Иностранцы в России».

"Японцы" на фестивале

Кроме того, «зарубежные делегации» попробовали себя в традиционной русской игре «городки», прошли сложную надувную полосу препятствий, участвовали в гонках на катамаранах и других состязаниях. Болельщики в характерных для той или иной страны костюмах и гриме поддерживали команды, их оригинальные образы и «кричалки» также оценивались судейством.

- Чемпионат мира по футболу завершился, но, судя по всему, не всем гостям нашей страны российские пограничники разрешили вернуться на родину – как минимум на нашем празднике есть представители шести стран мира, - Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми.- Видимо, всем вам придется задержаться в Российской Федерации и еще много лет поработать на пермском предприятии «УРАЛХИМа». Если серьезно, то много лет назад этот замечательный фестиваль появился и до сих пор успешно объединяет коллектив, подразделения, семьи. Все с нетерпением ждут этого праздника, готовятся к нему. «Уральские зори» - прекрасная традиция, которая будет продолжаться.

Для детей была организована отдельная развлекательная программа. Самые маленькие смогли покататься на пони и карусели, попрыгать на батуте, аниматор для них провёл игровые занятия. Ребята постарше прошли мастер-классы по эбру, твистингу и росписи футболок, квест-игру, «мозгобойню», а также танцевальный класс.

- Пока мама помогает команде своего цеха, я вместе с другими ребятами раскрашиваю футболки, рисую на воде, много играем и веселимся, нам в этом помогают аниматоры в костюмах пиратов. Когда начнутся творческие конкурсы, я буду участвовать в выступлении команды Японии, это вообще была моя мечта, у меня есть отдельная роль, – рассказала Лена Хаварыева.

В завершение праздника ночное небо над Сылвой озарил яркий и продолжительный фейерверк.

- Салют был лучше, чем на День города! – поделились впечатлениями сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ».