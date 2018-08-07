В Прикамье арестовали подозреваемого в убийстве 27-летней девушки, которая пропала в июле

СЕГОДНЯ 16:18 2018-08-07T16:22:02+03:00

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37-летнего жителя Губахи, который подозревается в убийстве пропавшей Татьяны М., арестовали.

Напомним, 22 июля девушка позвонила отцу и сказала, что она с молодым человеком поехала в Пермь, чтобы устроиться на работу. Татьяна обещала отцу, что перезвонит ему, как только приедет в город, но пропала. Когда отец стал звонить дочери, на телефонный звонок ответил ее молодой человек и сообщил, что привез ее Пермь и высадил на улице.

- Удалось установить, что они с другом останавливались в кафе в Чусовом, где Таня зачем-то купила сим-карту, - рассказывал отец «Комсомолке». – Камеры наблюдения показывают, что в Пермь ее друг приехал уже без нее, разыскать его не удается. Парень не отвечает на звонки.

Отец написал заявление в полицию. Начались оперативно-розыскные мероприятия.

Как нам сообщили в Губахинском районном суде, во вторник, 7 августа, подозреваемому в убийстве Татьяны, 37-летнему местному жителю, предъявлено обвинение по статье «убийство».

- Его арестовали на 2 месяца, - уточнили в ведомстве.