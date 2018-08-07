Новостройки Перми: в жилом комплексе «Белые росы» открыт старт продаж дома по улице Весенняя, 18

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-07T12:53:36+03:00

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Очередной дом в жилом комплексе «Белые росы» ждет покупателей новых квартир. Теперь для вашего удобства в жилом комплексе работает офис продаж застройщика. Вы можете выбрать квартиру, тут же получить все необходимые консультации и подать заявку на кредитование.

В 7 - 9-этажном доме представлены 1-, 2-, 3-комнтные квартиры площадью от 31 до 79 квадратных метров. Всего в доме 195 квартир, они сдаются с полной строительной отделкой.

Что такое новая квартира во Фролах?

Это комфорт и простор.

Сегодня все большей популярностью пользуются квартиры с максимальным метражом. Переезд в нецентральные районы выбирают многие семьи с детьми. В просторных «трешках» нового дома на Весенней, 18 есть кухня-столовая площадью 19 кв. м, лоджия с двумя выходами, просторные комнаты. В новой квартире будет пространство и для воскресных семейных обедов, и для большой новогодней елки, и для домашних животных. Здесь хватит места для воплощения любых идей каждого члена семьи.

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В проекте предусмотрено функциональное внутридворовое пространство с игровыми и спортивными площадками, зелеными насаждениями и зонами отдыха.

Новая современная школа расположена в 300 метрах от жилого комплекса, ее видно из окна, а значит, никаких переходов дорог и общественного транспорта. Мамы с папами не будут волноваться.

Фролы - поселок с развитой инфраструктурой. Здесь есть все объекты для ежедневной жизни - магазины, аптеки, салоны красоты, автомойки, современная поликлиника, детский сад. Недалеко расположен большой конноспортивный комплекс, который посещает много горожан, а также парапланерный клуб «Высота», который открыт для желающих покорить небо. До интересных приключений в выходные - подать рукой!

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Вы уже захотели посетить уголок уюта и комфорта в 20 минутах от центра Перми? Приезжайте в гости всей семьей. Пусть мама и папа оценят планировки, а дети - пространство для игр и множество новых друзей на игровых площадках.

Стоимость квадратного метра в ЖК «Белые росы» начинается от 40 000 руб.

Отдел продаж ЖК «Белые росы»: ул. Весенняя, 24, тел. (342) 214-05-11.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте http://spk.perm.ru/

Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки,вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера.