2018-08-06T16:53:29+03:00
Происшествия

С пустыря в центре Перми вывезли 18 бочек радиоактивного грунта

Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет, откуда в земле взялся радий
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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С Тихой вывезли 18 бочек с грунтом - около 4 кубометров.С Тихой вывезли 18 бочек с грунтом - около 4 кубометров.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На пустыре на улице Тихой рядом с заправкой, где осенью обнаружили превышение уровня радиации более чем в сто раз, вновь начались раскопки. Напомним, в октябре неизвестный мужчина позвонил по номеру 112 и сказал, что на участке вдоль улицы повышен радиационный фон. Выехавшие на место экстренные службы убедились в истинности сообщения. Но так как в Перми нет организаций, которые могли бы дезактивировать место радиационного загрязнения, специалистов пришлось вызывать из Екатеринбурга.

- Осенью с пустыря вывезли около 18 кубометров грунта, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» начальник городского управления гражданской защиты Александр Стяжкин. - Радиационную опасность ликвидировали. Потом был перерыв. А сейчас начался второй этап рекультивации этого участка земли. Планируем довести уровень радиационного фона до нормального. И затем привести территорию в порядок.

На участке есть еще незначительное превышение радиационного фона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На участке есть еще незначительное превышение радиационного фонаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В августе с Тихой вывезли еще 18 бочек с грунтом - около 4 кубометров.

- На участке есть еще незначительное превышение радиационного фона, - отметил Александр Стяжкин. - Но оно не представляет опасности для населения, так как место ограждено забором, а буквально в метре от ограждения фон нормальный.

Откуда взялся на Тихой грунт, загрязненный радием, выясняет полиция. Возбуждено уголовное дело. Но, по мнению Александра Стяжкина, радий попал в грунт из промышленных отходов

- В промышленности в 30 - 40-х годах активно использовался радий, - сообщил начальник управления гражданской защиты. - Возможно, в грунт попал шлак, оставшийся от сожжения каких-то авиационных приборов, в которых использовался радий.

После всех работ специалисты центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора Пермского края замерят уровень фона и выдадут заключение о безопасности участка земли для людей.

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