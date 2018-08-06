В Кудымкар вернули культовый камень древних коми-пермяков

СЕГОДНЯ 07:44 2018-08-06T07:58:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В эпосе древних коми-пермяков есть предание о камне исполнения желаний – жертвеннике, над которым шаманка рода Чикыш совершала обряды поклонения богам, духам природы, предкам. Эти артефакты находились в священных местах коми-пермяков. В память о наследии предков такой камень был создан в Кудымкаре в конце прошлого века.

- Камень исполнения желаний был создан из известняка на Филипповском карьере в Кунгурском районе, - рассказал скульптор, член союза художников России Валентина Ракишева. - Монолит весом свыше двух тонн с изображением трех медведей в жертвенной позе был установлен в сквере возле драматического театра.

Но вопреки традициям, камень был установлен не на земле, а на четырехметровом столбе. И прикоснуться к нему, чтобы загадать желание, было практически невозможно. Так что когда после начала строительства нового здания драматического театра, камень увезли в неизвестном направлении, кудымкарцы не стали протестовать.

Сейчас же, в связи с 80-летием Кудымкара, артефакт решили вернуть. По просьбам горожан коми-пермяцкие скульпторы нашли его и восстановили. Совсем скоро этот некогда забытый культовый камень вновь вернется к людям и будет установлен на аллее Кудым-Оша. Как и положено, на земле, чтобы вновь исполнять желания пришедших к нему людей.