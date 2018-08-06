2018-08-06T13:54:52+03:00
Общество

62-летний пермский бездомный стал звездой Instagram и нашел жилье и друзей

Теперь дядя Толя собирается работать поваром
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Дядя Толя не знает, как высказать благодарность спасительнице.Дядя Толя не знает, как высказать благодарность спасительнице.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Пермском крае появилась новая звезда интернета - дядя Толя. Страница в Instagram, где появляются все новые фотографии бездомного пермяка, резко набрала популярность.

Как дядя Толя оказался на улице

До недавнего времени 62-летний пермяк Анатолий Спиридонов был бездомным и спал где придется - на вокзале, в подъездах или просто на улице. Но однажды на сидящего на лавочке мужчину обратила внимание вчерашняя школьница Виолетта Никольская, которая случайно проходила мимо с компанией друзей.

Девушка сняла для бездомного комнату, приобрела одежду, смартфон и собирается провести в новый дом дяди Толи интернет, чтобы в будущем он мог обзавестись аккаунтом в соцсетях. А пока Виолетта сама выставляет в Instagram фотографии из жизни дяди Толи. Вот он прогуливается за ручку с юной красавицей. Вот демонстрирует новую прическу и подстриженные по моде усы. А вот просто сибаритствует, сидя на диване с философским выражением лица.

Теперь дядя Толя следит за своим внешним видом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теперь дядя Толя следит за своим внешним видом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оказался на улице Анатолий Юрьевич, по его словам, из-за безалаберности да невезения. Несколько лет назад он уехал на Курильские острова, на заработки, а вернулся оттуда пустой, без денег.

- Я завербовался на остров Шикотан, работал в рыболовецкой артели, рыбу чистил и потрошил, заработал неплохо, но когда возвращался домой, во Владивостоке у меня украли почти все деньги, - уверяет Анатолий Спиридонов. - Когда приехал в Пермь, жена подала на развод: мол, и ради чего я тебя столько времени ждала? Я перебрался к матери. Но она сказала: «Живи пока временно, а квартиру я внуку завещала». Когда мамы не стало, племянник собрал мои вещи и вынес за дверь. Сказал, что познакомился с хорошей девушкой и ему надо семью заводить, а в двухкомнатной квартире нам будет тесно.

В июле этого года Анатолий Юрьевич попал в больницу - у него случился микроинсульт. А когда через неделю его оттуда выписали, сел он на лавочку во дворике одного из домов и так и сидел, опустив руки. Тут-то к нему и подошла девушка по имени Виолетта.

Анатолий Юрьевич начал следить за происходящим в мире. "Комсомолку" я еще в детстве читал", - говорит он. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Анатолий Юрьевич начал следить за происходящим в мире. "Комсомолку" я еще в детстве читал", - говорит он.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«У меня даже тапочек не было»

- Сидел я и не мог сообразить, зачем дальше жить, - признается дядя Толя. - Увезли меня в больницу на «скорой» - какой-то добрый человек увидел, как я завалился в кустах, и позвонил «03». Первое время не мог даже приподняться на больничной койке, а дней через пять врач мне предложила попробовать пройтись. Я кое-как доплелся босиком до умывальника, у меня ведь даже тапочек не было. А через два дня меня выписали. Я говорю врачам, что некуда мне идти, а они отвечают: мол, а нам-то что за дело?

- Я как посмотрела в глаза дяди Толи, когда он на лавочке сидел, так сразу почувствовала, что должна ему помочь, - рассказывает Виолетта. - Я, конечно, сначала все обсудила с друзьями, потом с родителями. Меня все спрашивали о том, понимаю ли я, что беру на себя большую ответственность - на всю жизнь. Папа дал немного денег. Что-то жертвуют друзья - после того, как я начала выкладывать фото дяди Толи в Instagram, у меня их становится все больше

Вкусный плов для Виолетты и ее подружек

Обычно Виолетта со своей семьей летом ездила отдыхать за границу, но сейчас осталась дома - ей ведь нужно заниматься дядей Толей. Время у нее есть. Школу окончила. Документы в педагогический университет подала - на тренера физического воспитания, она с детства увлекается легкой атлетикой.

- А вы знаете, что дядя Толя тоже спортом занимался? В юности он ходил в спортивную секцию, прыгал с трамплина, пока не упал и не получил серьезную травму, - говорит девушка.

В ближайших планах Виолетты сходить с дядей Толей и оформить ему пенсию. Паспорт у него сохранился, и девушке пообещали, что много времени оформление не займет.

- А еще нам нужно обойти всех врачей и хорошенько проверить здоровье дяди Толи, - перечисляет она. - Еще друзья обещали помочь подключить кабельное телевидение и интернет.

- Вот оклемаюсь немного, стану получать пенсию и обязательно свожу Виолетту на природу, за город, рыбку половим, - мечтает Анатолий Юрьевич.

Скоро Виолетта пойдет с дядей Толей проверять его здоровье и оформлять пенсию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скоро Виолетта пойдет с дядей Толей проверять его здоровье и оформлять пенсию.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А пока он готовит для своей спасительницы и ее подружек, которые часто заходят к ним «на огонек», вкусный плов.

- Я после школы окончил кулинарное училище и в армии поваром служил, мой плов и солдатам, и офицерам нравился! - не без похвальбы говорит дядя Толя. - Поправлюсь и попробую устроиться куда-нибудь снова поваром.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Новости 24
Пермяк, которого попросили посмотреть автомобиль, украл у друга 100 тысяч рублей
МЧС Прикамья сообщает о сильных дождях и грозах
В Перми в День физкультурника пройдет забег по лестнице от набережной до галереи
В Перми мигрант, чтобы уехать из России, погасил все долги
В Соликамске 17-летние подростки устроили погром на кладбище
В Прикамье судебный пристав притворилась невестой, чтобы поймать должницу
Центровой Яник Морейра перешел из «Пармы» в ПАОК
В Красновишерске будут судить мужчину, в чей колодец упал 5-летний мальчик
В Соликамске будут судить банду автоугонщиков
В Чайковском осужден мужчина, который задушил кота
На трассе Соликамск-Красновишерск погиб водитель УАЗика
В Перми оштрафовали продавца шапок с нарисованными листьями марихуаны
Пермские «Стальные Тигры» стали победителями Кубка Регионов
В Перми из-за урагана обрушился тротуар под дамбой на улице Старцева