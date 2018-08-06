62-летний пермский бездомный стал звездой Instagram и нашел жилье и друзей

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-06T13:54:52+03:00

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В Пермском крае появилась новая звезда интернета - дядя Толя. Страница в Instagram, где появляются все новые фотографии бездомного пермяка, резко набрала популярность.

Как дядя Толя оказался на улице

До недавнего времени 62-летний пермяк Анатолий Спиридонов был бездомным и спал где придется - на вокзале, в подъездах или просто на улице. Но однажды на сидящего на лавочке мужчину обратила внимание вчерашняя школьница Виолетта Никольская, которая случайно проходила мимо с компанией друзей.

Девушка сняла для бездомного комнату, приобрела одежду, смартфон и собирается провести в новый дом дяди Толи интернет, чтобы в будущем он мог обзавестись аккаунтом в соцсетях. А пока Виолетта сама выставляет в Instagram фотографии из жизни дяди Толи. Вот он прогуливается за ручку с юной красавицей. Вот демонстрирует новую прическу и подстриженные по моде усы. А вот просто сибаритствует, сидя на диване с философским выражением лица.

Теперь дядя Толя следит за своим внешним видом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оказался на улице Анатолий Юрьевич, по его словам, из-за безалаберности да невезения. Несколько лет назад он уехал на Курильские острова, на заработки, а вернулся оттуда пустой, без денег.

- Я завербовался на остров Шикотан, работал в рыболовецкой артели, рыбу чистил и потрошил, заработал неплохо, но когда возвращался домой, во Владивостоке у меня украли почти все деньги, - уверяет Анатолий Спиридонов. - Когда приехал в Пермь, жена подала на развод: мол, и ради чего я тебя столько времени ждала? Я перебрался к матери. Но она сказала: «Живи пока временно, а квартиру я внуку завещала». Когда мамы не стало, племянник собрал мои вещи и вынес за дверь. Сказал, что познакомился с хорошей девушкой и ему надо семью заводить, а в двухкомнатной квартире нам будет тесно.

В июле этого года Анатолий Юрьевич попал в больницу - у него случился микроинсульт. А когда через неделю его оттуда выписали, сел он на лавочку во дворике одного из домов и так и сидел, опустив руки. Тут-то к нему и подошла девушка по имени Виолетта.

Анатолий Юрьевич начал следить за происходящим в мире. "Комсомолку" я еще в детстве читал", - говорит он.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«У меня даже тапочек не было»

- Сидел я и не мог сообразить, зачем дальше жить, - признается дядя Толя. - Увезли меня в больницу на «скорой» - какой-то добрый человек увидел, как я завалился в кустах, и позвонил «03». Первое время не мог даже приподняться на больничной койке, а дней через пять врач мне предложила попробовать пройтись. Я кое-как доплелся босиком до умывальника, у меня ведь даже тапочек не было. А через два дня меня выписали. Я говорю врачам, что некуда мне идти, а они отвечают: мол, а нам-то что за дело?

- Я как посмотрела в глаза дяди Толи, когда он на лавочке сидел, так сразу почувствовала, что должна ему помочь, - рассказывает Виолетта. - Я, конечно, сначала все обсудила с друзьями, потом с родителями. Меня все спрашивали о том, понимаю ли я, что беру на себя большую ответственность - на всю жизнь. Папа дал немного денег. Что-то жертвуют друзья - после того, как я начала выкладывать фото дяди Толи в Instagram, у меня их становится все больше

Вкусный плов для Виолетты и ее подружек

Обычно Виолетта со своей семьей летом ездила отдыхать за границу, но сейчас осталась дома - ей ведь нужно заниматься дядей Толей. Время у нее есть. Школу окончила. Документы в педагогический университет подала - на тренера физического воспитания, она с детства увлекается легкой атлетикой.

- А вы знаете, что дядя Толя тоже спортом занимался? В юности он ходил в спортивную секцию, прыгал с трамплина, пока не упал и не получил серьезную травму, - говорит девушка.

В ближайших планах Виолетты сходить с дядей Толей и оформить ему пенсию. Паспорт у него сохранился, и девушке пообещали, что много времени оформление не займет.

- А еще нам нужно обойти всех врачей и хорошенько проверить здоровье дяди Толи, - перечисляет она. - Еще друзья обещали помочь подключить кабельное телевидение и интернет.

- Вот оклемаюсь немного, стану получать пенсию и обязательно свожу Виолетту на природу, за город, рыбку половим, - мечтает Анатолий Юрьевич.

Скоро Виолетта пойдет с дядей Толей проверять его здоровье и оформлять пенсию.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А пока он готовит для своей спасительницы и ее подружек, которые часто заходят к ним «на огонек», вкусный плов.

- Я после школы окончил кулинарное училище и в армии поваром служил, мой плов и солдатам, и офицерам нравился! - не без похвальбы говорит дядя Толя. - Поправлюсь и попробую устроиться куда-нибудь снова поваром.