Ураган 3 августа в Перми 2018: последствия

СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-03T14:42:17+03:00

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В пятницу, 3 августа, в Перми произошел настоящий ураган. Около 15-00 в городе начался сильный ливень, ветер, гроза. На улице Николая Островского случился настоящий потоп: пермякам приходилось прыгать по дороге, чтобы перейти проезжую часть.

Двор дома № 8 по улице Революции тоже затопило. Автомобили, припаркованные у здания, оказались «по колеса» в воде.

Затопленный двор на ОстровскогоФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Жители дома по Луначарского, 3 пишут, что забор, стоящий у здания, перевернулся из-за сильного ветра.

- Пострадали некоторые машины, - уточнил автор фото.

Упавший забор на Луначарского. Фото из паблика "Подслушано Пермь"

Также под водой оказалась и часть Комсомольского проспекта.

Фото из паблика "Пермь Активная"

Ранее мы рассказывали о том, что 3 августа, по данным Пермского гидрометцентра, ожидается облачная погода. Днем местами пройдут сильные дожди, грозы. Ветер изменится с юго-западного на северный и северо-западный. Температура воздуха днем будет 19-24°. На севере Прикамья она может опуститься до 14 градусов, на юге региона повысится до 29°.