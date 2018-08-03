Ураган 3 августа в Перми 2018: последствия
В пятницу, 3 августа, в Перми произошел настоящий ураган. Около 15-00 в городе начался сильный ливень, ветер, гроза. На улице Николая Островского случился настоящий потоп: пермякам приходилось прыгать по дороге, чтобы перейти проезжую часть.
Двор дома № 8 по улице Революции тоже затопило. Автомобили, припаркованные у здания, оказались «по колеса» в воде.
Затопленный двор на ОстровскогоФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
Жители дома по Луначарского, 3 пишут, что забор, стоящий у здания, перевернулся из-за сильного ветра.
- Пострадали некоторые машины, - уточнил автор фото.
Упавший забор на Луначарского. Фото из паблика "Подслушано Пермь"
Также под водой оказалась и часть Комсомольского проспекта.
Фото из паблика "Пермь Активная"
Ранее мы рассказывали о том, что 3 августа, по данным Пермского гидрометцентра, ожидается облачная погода. Днем местами пройдут сильные дожди, грозы. Ветер изменится с юго-западного на северный и северо-западный. Температура воздуха днем будет 19-24°. На севере Прикамья она может опуститься до 14 градусов, на юге региона повысится до 29°.